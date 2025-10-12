कटरा-बिल्हौर हाईवे पर हुआ हादसा, ट्रक से कुचलकर पैर कटने के बाद वृद्धा की लखनऊ में थमीं सांसें
हरदोई में एक महिला की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। मीरा मिश्रा अपने पति के साथ दवा लेने जा रही थीं, तभी कटरा-बिल्हौर हाईवे पर एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मीरा के दोनों पैर कट गए और लखनऊ में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। पति के साथ रविवार की दोपहर दवा लेने जा रही महिला के ट्रक से कुचलकर दोनों पैर कट गए थे। यहां से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था। जहां पर रात में सांसें थम गईं।
सांडी के ग्राम लक्षनपुरवा की मीरा मिश्रा कुछ दिनों से बीमार थीं। हरदोई में एक निजी अस्पताल से उपचार चल रहा था। रविवार की दोपहर वह पति सुधीर मिश्रा के साथ बाइक से दवा लेने हरदोई जा रही थीं। कटरा-बिल्हौर हाईवे पर हूंसेपुर गांव के निकट पीछे से आए आलू लदे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मीरा बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरीं थी।
ट्रक के पहिए की चपेट में आने से दोनों पैर कट गए थे। जबकि उनके पति बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने राहगीरों के सहयोग से मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा था। अत्यधिक खून बहने से चिकित्सक ने लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। लखनऊ ट्रामा सेंटर में उपचार शुरू हुआ,चिकित्सक ने शरीर में खून न होने की बात कही।
स्वजन ने खून की व्यवस्था की। इससे पहले मीरा ने दम तोड़ दिया। मीरा के परिवार में दो बेटाें के अलावा तीन बेटियां हैं। एक बेटा-बहू पुलिस विभाग में सिपाही है। जबकि दूसरा शिक्षक है। थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि तहरीर मिलने पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।
