कटरा-बिल्हौर हाईवे पर हुआ हादसा, ट्रक से कुचलकर पैर कटने के बाद वृद्धा की लखनऊ में थमीं सांसें

जागरण संवाददाता, हरदोई। पति के साथ रविवार की दोपहर दवा लेने जा रही महिला के ट्रक से कुचलकर दोनों पैर कट गए थे। यहां से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था। जहां पर रात में सांसें थम गईं।

सांडी के ग्राम लक्षनपुरवा की मीरा मिश्रा कुछ दिनों से बीमार थीं। हरदोई में एक निजी अस्पताल से उपचार चल रहा था। रविवार की दोपहर वह पति सुधीर मिश्रा के साथ बाइक से दवा लेने हरदोई जा रही थीं। कटरा-बिल्हौर हाईवे पर हूंसेपुर गांव के निकट पीछे से आए आलू लदे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मीरा बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरीं थी।

ट्रक के पहिए की चपेट में आने से दोनों पैर कट गए थे। जबकि उनके पति बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने राहगीरों के सहयोग से मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा था। अत्यधिक खून बहने से चिकित्सक ने लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। लखनऊ ट्रामा सेंटर में उपचार शुरू हुआ,चिकित्सक ने शरीर में खून न होने की बात कही।