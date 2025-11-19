Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई में हाइवे पर उल्टी दिशा में जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली बस में भिड़ी, एक की मौत; छह लोग घायल

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:40 PM (IST)

    हरदोई-लखनऊ राजमार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और बस की टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई और छह गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली विपरीत दिशा में जा रही थी और बस से टकरा गई। दुर्घटना के बाद बस में आग लग गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, पचकोहरा (हरदोई)। बिना किसी नियम कानून के सड़कों पर दौड़ रहीं ट्रैक्टर ट्रॉली काल बन रहीं हैं। आए दिन कहीं न कहीं हादसा होता रहता है। बुधवार को तो एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही ने 30 बस सवार यात्रियों की जान को ही खतरे में डाल दिया। हरदोई लखनऊ राज मार्ग पर उल्टी दिशा में जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली से बस भिड़ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस की बॉडी को चीरते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली निकल गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई, जबकि छह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से बस में आग तक लग गई। हालांकि, अन्य यात्री सुरक्षित बस से उतर आए। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

    हरदोई से बुधवार की दोपहर एक निजी बस सवारियां लेकर लखनऊ जा रही थी। बस में करीब 30 सवारियां थीं। हरदोई-लखनऊ हाईवे पर गोपीपुरवा मोड़ पर बस पहुंची थी। आगे चल रहे लोडर को बस चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया। उसी दौरान मोड़ से विपरीत दिशा में आई खाली ट्रैक्टर-ट्राली की बस से भिड़ंत हो गई।

    कुंडा फंसने से बस की बॉडी को चीरते हुए चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर फरार हो गया। बस अनियंत्रित होकर खाईं में उतर गई। हादसे के दौरान सवारियों में चीख-पुकार मच गई। कई सवारियां शीशे से कूदकर बाहर निकल गईं, जबकि छह सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। राहगीरों ने पुलिस को सूचना देकर बस के अंदर से घायलों को बाहर निकाला।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों में संडीला के संदरिया बाग की सुषमा, सुशील, सुरसा के बर्राडाल की छोटी बिटिया, बघौली के ग्राम भीठादान की रोशनी, ग्राम अदिलापुर सुषमा, टड़ियावां के ग्राम उमरारी की चमेली व एक अज्ञात व्यक्ति को एंबुलेंस से 100 पलंग चिकित्सालय भिजवाया, जहां पर चिकित्सक ने अज्ञात युवक को मृत घोषित कर दिया।

    घायलों का उपचार चल रहा है। एसडीएम सदर सुशील कुमार मिश्र समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सीओ बघौली प्रवीण यादव ने बताया कि बस के अनियंत्रित होकर खाईं में जाने से हादसे में सवारियां घायल हुईं हैं। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    धड़ल्ले से तोड़े जा रहे नियम

    ट्रै्क्टर चालक के पास भी लाइसेंस होना चाहिए और दूसरी सबसे खास है कि ट्रैक्टर के साथ ट्राली खेत में ही चलनी चाहिए। ट्राली का भी पंजीकरण होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और आए दिन ट्रैक्टर ट्राली से हादसे हो रहे हैैं पर जिम्मेदार ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी प्रशिक्षित ट्रैक्टर लेकर चल देता है। एआरटीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि ट्राली का इस समय पंजीकरण बंद है। नियमों के विपरीत ट्रैक्टर ट्राली चलाने या फिर बिना लाइसेंस मार्ग पर लेकर चलने वालों पर कार्रवाई होगी।