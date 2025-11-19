हरदोई में हाइवे पर उल्टी दिशा में जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली बस में भिड़ी, एक की मौत; छह लोग घायल

संवाद सूत्र, पचकोहरा (हरदोई)। बिना किसी नियम कानून के सड़कों पर दौड़ रहीं ट्रैक्टर ट्रॉली काल बन रहीं हैं। आए दिन कहीं न कहीं हादसा होता रहता है। बुधवार को तो एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही ने 30 बस सवार यात्रियों की जान को ही खतरे में डाल दिया। हरदोई लखनऊ राज मार्ग पर उल्टी दिशा में जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली से बस भिड़ गई।

बस की बॉडी को चीरते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली निकल गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई, जबकि छह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से बस में आग तक लग गई। हालांकि, अन्य यात्री सुरक्षित बस से उतर आए। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

हरदोई से बुधवार की दोपहर एक निजी बस सवारियां लेकर लखनऊ जा रही थी। बस में करीब 30 सवारियां थीं। हरदोई-लखनऊ हाईवे पर गोपीपुरवा मोड़ पर बस पहुंची थी। आगे चल रहे लोडर को बस चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया। उसी दौरान मोड़ से विपरीत दिशा में आई खाली ट्रैक्टर-ट्राली की बस से भिड़ंत हो गई।

कुंडा फंसने से बस की बॉडी को चीरते हुए चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर फरार हो गया। बस अनियंत्रित होकर खाईं में उतर गई। हादसे के दौरान सवारियों में चीख-पुकार मच गई। कई सवारियां शीशे से कूदकर बाहर निकल गईं, जबकि छह सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। राहगीरों ने पुलिस को सूचना देकर बस के अंदर से घायलों को बाहर निकाला।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों में संडीला के संदरिया बाग की सुषमा, सुशील, सुरसा के बर्राडाल की छोटी बिटिया, बघौली के ग्राम भीठादान की रोशनी, ग्राम अदिलापुर सुषमा, टड़ियावां के ग्राम उमरारी की चमेली व एक अज्ञात व्यक्ति को एंबुलेंस से 100 पलंग चिकित्सालय भिजवाया, जहां पर चिकित्सक ने अज्ञात युवक को मृत घोषित कर दिया।

घायलों का उपचार चल रहा है। एसडीएम सदर सुशील कुमार मिश्र समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सीओ बघौली प्रवीण यादव ने बताया कि बस के अनियंत्रित होकर खाईं में जाने से हादसे में सवारियां घायल हुईं हैं। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।