हरदोई में एक रात में तीन भैंसे हुई चोरी, रेलवे क्रॉसिंग के पार पैरों के मिले निशान

संवाद सूत्र, बेनीगंज। पुलिस भले ही भैंस चोरों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही हो, लेकिन गिरोह अभी सक्रिय है। सोमवार रात चोर तीन ग्रामीणों की पांच भैंसें चोरी कर ले गए। सुबह जानकारी होने पर पीड़ितों ने कोतवाली में तहरीर दी।

बेनीगंज के ग्राम पिपरी के राजकुमार ने बताया कि उसकी भैंंस बरामदे में बंधी थी। देर रात चोर उसकी भैंस खोल ले गए। इसी तरह चोरों ने पड़ोसी अखिलेश की तीन व शुभकरन की एक भैंस चोरी की। रात करीब डेढ़ बजे जब राजकुमार की आंख खुली तो बरामदे में बंधी अन्य भैंसों में एक भैंस नहीं दिखी। राजकुमार ने घर के अंदर जाकर स्वजन को जानकारी दी। स्वजन भी बाहर आ गए, खोजबीन की, लेकिन भैंस का पता नहीं चला। वहीं जब अखिलेश व शुभकरन ने देखा तो उनकी भैंसें भी गायब थी।