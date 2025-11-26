हरदोई में एक रात में तीन भैंसे हुई चोरी, रेलवे क्रॉसिंग के पार पैरों के मिले निशान
हरदोई में एक रात में तीन भैंसों की चोरी से सनसनी फैल गई। पशुपालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रेलवे क्रॉसिंग के पास पैरों के निशान मिलने से पुलिस का अनुमान है कि चोर भैंसों को रेलवे लाइन पार कराकर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, बेनीगंज। पुलिस भले ही भैंस चोरों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही हो, लेकिन गिरोह अभी सक्रिय है। सोमवार रात चोर तीन ग्रामीणों की पांच भैंसें चोरी कर ले गए। सुबह जानकारी होने पर पीड़ितों ने कोतवाली में तहरीर दी।
बेनीगंज के ग्राम पिपरी के राजकुमार ने बताया कि उसकी भैंंस बरामदे में बंधी थी। देर रात चोर उसकी भैंस खोल ले गए। इसी तरह चोरों ने पड़ोसी अखिलेश की तीन व शुभकरन की एक भैंस चोरी की।
रात करीब डेढ़ बजे जब राजकुमार की आंख खुली तो बरामदे में बंधी अन्य भैंसों में एक भैंस नहीं दिखी। राजकुमार ने घर के अंदर जाकर स्वजन को जानकारी दी। स्वजन भी बाहर आ गए, खोजबीन की, लेकिन भैंस का पता नहीं चला। वहीं जब अखिलेश व शुभकरन ने देखा तो उनकी भैंसें भी गायब थी।
सुबह पीड़ितों ने फिर भैंसों की तलाश शुरू की। भैसों के पैरों के निशान रेलवे क्रॉसिंग के पास अमर गंज जाने वाली सड़क तक मिले। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर किसी वाहन में भैंस लाद ले गए हैं। कोतवाल ओमप्रकाश सरोज ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।
