शिक्षकों को SIR का कार्य गंभीरता से करने के निर्देश, साफ-सफाई का भी रखना होगा ध्यान

जागरण संवाददाता, हरदोई। परिषदीय विद्यालयों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक शिक्षामित्र अनुपस्थिति मिली। उन्हाेंने शिक्षकों से एसआईआर का कार्य गंभीरता से करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय में साफ-सफाई रखने को कहा, ताकि विद्यालय का परिवेश अच्छा रहे।

बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह ने प्राथमिक विद्यालय हीरापुर का सोमवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में प्रधानाध्यापक यशपाल सिंह, सहायक अध्यापक अंजली वर्मा व शिक्षामित्र रोशन जहां उपस्थित मिली। शिक्षामित्र किरन देवी अनुपस्थिति मिली।

विद्यालय में बूथ बना है। बूथ पर 1450 के सापेक्ष 1305 मतदाताओं का एसआइआर फार्म भरे जा चुके थे। संविलियन विद्यालय तेजीपुर में समस्त स्टाफ उपस्थित पाया गया।

विद्यालय में एक बूथ पर 1038 के सापेक्ष 900, दूसरे पर 975 के सापेक्ष 700 और तीसरे बूथ पर 576 के सापेक्ष 407 मतदाताओं के एसआइआर फॉर्म ऑफलाइन जमा कराए जा चुके थे। संविलियान विद्यालय गंगारामपुर में समस्त स्टाफ उपस्थित पाया गया।