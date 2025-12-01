Language
    शिक्षकों को SIR का कार्य गंभीरता से करने के निर्देश, साफ-सफाई का भी रखना होगा ध्यान

    By Rajeev Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    शिक्षकों को एसआईआर का कार्य गंभीरता से करने और विद्यालयों में साफ-सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसआईआर कार्यों में लापरवाही न बरतने और समय पर त्रुटि रहित कार्य करने के लिए कहा गया है। शिक्षकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने और छात्रों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। परिषदीय विद्यालयों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक शिक्षामित्र अनुपस्थिति मिली। उन्हाेंने शिक्षकों से एसआईआर का कार्य गंभीरता से करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय में साफ-सफाई रखने को कहा, ताकि विद्यालय का परिवेश अच्छा रहे।

    बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह ने प्राथमिक विद्यालय हीरापुर का सोमवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में प्रधानाध्यापक यशपाल सिंह, सहायक अध्यापक अंजली वर्मा व शिक्षामित्र रोशन जहां उपस्थित मिली। शिक्षामित्र किरन देवी अनुपस्थिति मिली।

    विद्यालय में बूथ बना है। बूथ पर 1450 के सापेक्ष 1305 मतदाताओं का एसआइआर फार्म भरे जा चुके थे। संविलियन विद्यालय तेजीपुर में समस्त स्टाफ उपस्थित पाया गया।

    विद्यालय में एक बूथ पर 1038 के सापेक्ष 900, दूसरे पर 975 के सापेक्ष 700 और तीसरे बूथ पर 576 के सापेक्ष 407 मतदाताओं के एसआइआर फॉर्म ऑफलाइन जमा कराए जा चुके थे। संविलियान विद्यालय गंगारामपुर में समस्त स्टाफ उपस्थित पाया गया।

    बूथ एक पर 1280 के सापेक्ष 698, दूसरे बूथ पर 781 के सापेक्ष 511 और तीसरे बूथ पर 781 के सापेक्ष 512 मतदाताओं के एसआइआर फार्म आफलाइन जमा कराएं जा चुके थे।

    उन्होंने शिक्षकों को निर्देशित किया कि विद्यालय में साफ-सफाई सही रखी जाए। एसआइआर का कार्य गंभीरता से करें। मिड डे मील में मेन्यू के अनुसार विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जाए।