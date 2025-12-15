Language
    हरदोई में विद्यालय की चाहरदीवारी से गिरकर छात्र की मौत, प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित

    By Rajeev Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:20 PM (IST)

    हरदोई जिले में एक दुखद घटना घटी, जहां विद्यालय की चाहरदीवारी से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलं

    विद्यालय की चाहरदीवारी से गिरकर छात्र की मौत।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। विद्यालय बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने वाले ही गैरहाजिर हों, तो वही विद्यालय मौत का कारण बन जाता है। विकास खंड शाहाबाद के जूनियर हाईस्कूल शाहपुरनाऊ में कक्षा छह के छात्र की चाहरदीवारी से गिरकर हुई मौत ने शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है। इस हादसे में एक मासूम की जान चली गई और अब प्रशासन ने जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई की है।

    ग्राम बिहिगवां निवासी अनुज पांडेय (पुत्र हरिशंकर पांडेय), जूनियर हाईस्कूल शाहपुरनाऊ में कक्षा छह का छात्र था। सोमवार सुबह विद्यालय पहुंचने के बाद जब वहां न तो कोई शिक्षक मौजूद था और न ही अनुदेशक, तो वह विद्यालय की चाहरदीवारी पर चढ़ने लगा। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया।

    छात्र काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। बाद में अन्य बच्चों द्वारा सूचना देने पर शिक्षक विद्यालय पहुंचे और उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए। इसी बीच परिजन पहुंच गए और छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

    प्रधानाध्यापक निलंबित, बीईओ से भी मांगा गया जवाब

    घटना की सूचना पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी शाहाबाद राजेश कुमार को मौके पर जांच के निर्देश दिए, लेकिन बीईओ ने मौके पर जाने के बजाय दूरभाष से जानकारी लेकर ही आख्या भेज दी। रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि घटना के समय विद्यालय में शिक्षक और अनुदेशक मौजूद नहीं थे।

    बीईओ की आख्या के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकुमार को विभागीय कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वहीं अनुदेशक रजनी देवी का मानदेय रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसके साथ ही मौके पर न जाने और अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर खंड शिक्षा अधिकारी शाहाबाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

    प्रार्थना सभा की सेल्फी न भेजना भी बना सवाल

    बीएसए द्वारा पूर्व में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे विकास खंड के किसी न किसी विद्यालय में प्रार्थना सभा में शामिल होकर उसकी सेल्फी भेजेंगे, ताकि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

    शाहाबाद बीईओ द्वारा कोई सेल्फी नहीं भेजी गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह किसी भी विद्यालय में नहीं पहुंचे। यह लापरवाही अब उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।