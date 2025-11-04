हरदोई में दो पिकअप में लदे बिजली के तार बरामद, पुलिस ने आठ आरोपितों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,हरदोई। स्वाट, सर्विलांस और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार रात बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दो पिकअप में लदे बिजली के तार के बंडल बरामद किए। पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ कर पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया।

जिले में बिजली के तार चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रहीं थीं। एसपी अशोक कुमार मीणा ने घटनाओं की रोकथाम व राजफाश के लिए स्वाट, सर्विलांस के साथ शहर कोतवाली पुलिस की टीम को लगाया था। सोमवार रात संयुक्त टीम ने बावन मार्ग पर दो पिकअप पकड़ीं। दोनों पिकअप में बिजली के तारों के चार बंडल लदे थे। पुलिस ने मौके से आठ लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास 26500 रुपये भी बरामद किए। सभी तार बिक्री करने के लिए ले जा रहे थे।