    हरदोई में दो पिकअप में लदे बिजली के तार बरामद, पुलिस ने आठ आरोपितों को किया गिरफ्तार

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:17 PM (IST)

    हरदोई में पुलिस ने दो पिकअप ट्रकों में लदे बिजली के तार बरामद किए हैं। इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बिजली के तारों की चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

    दो पिकअप में लदे चोरी के बिजली के तार बरामद।

    जागरण संवाददाता,हरदोई। स्वाट, सर्विलांस और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार रात बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दो पिकअप में लदे बिजली के तार के बंडल बरामद किए। पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ कर पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया।

    जिले में बिजली के तार चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रहीं थीं। एसपी अशोक कुमार मीणा ने घटनाओं की रोकथाम व राजफाश के लिए स्वाट, सर्विलांस के साथ शहर कोतवाली पुलिस की टीम को लगाया था।

    सोमवार रात संयुक्त टीम ने बावन मार्ग पर दो पिकअप पकड़ीं। दोनों पिकअप में बिजली के तारों के चार बंडल लदे थे। पुलिस ने मौके से आठ लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास 26500 रुपये भी बरामद किए। सभी तार बिक्री करने के लिए ले जा रहे थे।

    पूछताछ में सभी ने अपने नाम पता सुरसा के ग्रा जमुनापुर का सुधीर रैदास, सचिन,चंद्रसेन उर्फ शंभू, मोनू,राजीव कुमार, सुरसा के ग्राम बंधिया का संदीप, माधौगंज के ग्राम शाहब्दा का रवि सिंह बताया।

    शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि सात दिसंबर 2024 को शहर के ग्राम गुरगुज्जा से खंभों से बिजली के तार चोरी हुए थे। 22 जुलाई की रात अरवल के पलिया चौंसार से तार चोरी किए थे।

    27 अक्टूबर की रात मल्लावां व छह जून को अतरौली और दो सितंबर की रात बघौली क्षेत्र से तार चोरी क घटना हुई थी। थानों में मुकदमेंं पंजीकृत हैं। पूछताछ कर आरोपितो को जेल भेज दिया गया है।