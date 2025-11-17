जागरण संवाददाता, हरदोई। माधौगंज थाना क्षेत्र में अजगर वाले कुएं में मिला कंकाल धोखेबाज प्रेमी मसीदल के जाल में फंसी सोनम का ही था। मसीदल की धोखेबाजी सामने आ जाने पर सोनम घर जाने की जिद कर रही थी। उसी पर मसीदल ने परिवार के साथ मिलकर सोनम की हत्या कर जंगल में अजगर वाले कुएं में शव फेंक दिया था। दो वर्ष बाद तो उसका कंकाल ही मिला। पुलिस ने उसी का डीएनए कराया, जिसमें पुष्टि भी हो गई। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस मसीदल के माता पिता और भाई को जेल भेज चुकी है, जबकि उसकी अभी तलाश हो रही है।

संडीला के सराय मारूफपुर निवासी शशीचंद्र की पत्नी सोनम, छह अगस्त 2023 को लापता हो गई थी। उसके अपहरण की जांच पर जांच होती रही, लेकिन कोई राजफाश नहीं कर सका। क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह को मिली तो वह गहराई तक गए और पूरा राजफाश हो गया।

सोनम की धोखे से माधौगंज क्षेत्र के जेहद्दीपुर निवासी मसीदल को मिस काल लग गई थी और उनके बीच प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके बाद सोनम अपना परिवार छोड़कर मसीदल के साथ दिल्ली चली गई, लेकिन मसीदल ने उसे जो बताया था वह सब गलत निकला, जिसके बाद मसीदल सोनम को गांव ले आया और अपने घर पर जाने की जिद पर अ़ड़ी सोनम की हत्या की योजना बना ली। उसकी मां ने कहा था कि अगर सोनम अपने घर गई तो राज खोल देगी।