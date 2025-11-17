Language
    सोनम का ही था अजगर वाले कुएं में मिला कंकाल, दो साल पहले प्रेमी ने हत्‍या कर फेंकी थी लाश

    By Pankaj Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:01 PM (IST)

    दो साल पहले लापता हुई सोनम का कंकाल एक कुएं में मिला। पुलिस जाँच में पता चला कि उसके प्रेमी ने ही उसकी हत्या की थी और लाश को कुएं में फेंक दिया था। कुएं में अजगर होने के कारण लाश निकालने में देरी हुई। परिवार को सच्चाई पता चलने पर गहरा सदमा लगा है।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। माधौगंज थाना क्षेत्र में अजगर वाले कुएं में मिला कंकाल धोखेबाज प्रेमी मसीदल के जाल में फंसी सोनम का ही था। मसीदल की धोखेबाजी सामने आ जाने पर सोनम घर जाने की जिद कर रही थी। उसी पर मसीदल ने परिवार के साथ मिलकर सोनम की हत्या कर जंगल में अजगर वाले कुएं में शव फेंक दिया था। दो वर्ष बाद तो उसका कंकाल ही मिला। पुलिस ने उसी का डीएनए कराया, जिसमें पुष्टि भी हो गई। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस मसीदल के माता पिता और भाई को जेल भेज चुकी है, जबकि उसकी अभी तलाश हो रही है।

    संडीला के सराय मारूफपुर निवासी शशीचंद्र की पत्नी सोनम, छह अगस्त 2023 को लापता हो गई थी। उसके अपहरण की जांच पर जांच होती रही, लेकिन कोई राजफाश नहीं कर सका। क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह को मिली तो वह गहराई तक गए और पूरा राजफाश हो गया।

    सोनम की धोखे से माधौगंज क्षेत्र के जेहद्दीपुर निवासी मसीदल को मिस काल लग गई थी और उनके बीच प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके बाद सोनम अपना परिवार छोड़कर मसीदल के साथ दिल्ली चली गई, लेकिन मसीदल ने उसे जो बताया था वह सब गलत निकला, जिसके बाद मसीदल सोनम को गांव ले आया और अपने घर पर जाने की जिद पर अ़ड़ी सोनम की हत्या की योजना बना ली। उसकी मां ने कहा था कि अगर सोनम अपने घर गई तो राज खोल देगी।

    8 अगस्त 2023 को ही हत्या के बाद उसका शव अजगर वाले कुएं में डाल दिया गया था, जिसे पुलिस ने 30 सितंबर को बरामद किया थी। सीओ संतोष सिंह ने बताया कि कंकाल सोनम का ही था, उसी की जांच के लिए डीएनए कराया गया, जोकि सोनम की मां से मिल गया। मसीदल का भाई व पिता और मां जेल में बंद हैं। उसकी तलाश हो रही है, और 25 हजार का एसपी की तरफ से इनाम भी घोषित है। गिरफ्तारी के बाद और राज सामने आएंगे।