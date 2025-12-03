3000 रुपये देने से मना करने पर बेटे ने मां के साथ कर दिया ये कांड, आसपास के लोगों भी नहीं हो रहा यकीन

संवाद सूत्र, बेहटागोकुल। एक मां जिसने जिंदगी भर अपने बेटे को संभाला, उसी बेटे ने नशे के धुत नशेले हाथों से उसकी जान ले ली। सिर्फ इसलिए कि वह उसे 3000 रुपये देने से मना कर रही थी। बेहटागोकुल क्षेत्र में हुई यह घटना न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि यह भी बताती है कि नशे का अंधेरा किस हद तक इंसान की इंसानियत को निगल जाता है। पुलिस ने हत्यारोपित पुत्र को बुधवार को जेल भेज दिया है।

बेहटागोकुल थाना क्षेत्र के ग्राम शिरोमणिनगर में हुई मां की हत्या में पुलिस ने आरोपित बेटे संतोष उर्फ पटेरी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार उसने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। संतोष ने नशे की हालत में अपनी मां शकुंतला से 3000 रुपये मांगे थे, लेकिन मां द्वारा मना किए जाने पर उसने आपा खो दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।

घटना की शुरुआत उस समय हुई जब 13 हजार रुपये बैंक से निकालकर लाई शकुंतला घर पर थीं। रात में नशे में लौटे संतोष ने मां से जब 3000 रुपये मांगे, तो शकुंतला ने मना कर दिया। इस बात से गुस्साए संतोष ने पहले अपनी मां पर घूंसों की बौछार कर दी और फिर आंगन में पड़ी ईंट उठाकर उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया।