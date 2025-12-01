PM Kusum Yojana: सोलर पंप लगवाने के लिए बुकिंग शुरू, किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान देगी सरकार
किसानों के लिए खुशखबरी! सरकारी अनुदान पर अब 1,011 किसान सोलर पंप लगवा सकेंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत 60% तक की सब्सिडी मिलेगी। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य है। विभिन्न क्षमता के पंप उपलब्ध हैं, लेकिन किसानों के पास 8 इंच की बोरिंग होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ 5,000 रुपये की टोकन मनी जमा करनी होगी। नियम तोड़ने पर अनुदान वापस लिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, हरदोई। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसान सरकारी अनुदान पर सोलर पंप खेतों में लगवा सकेंगे, जिस पर किसानों को लागत पर 60 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजनांतर्गत 1,011 किसान लाभांवित किए जाएंगे। किसानों को 15 दिसंबर तक agriculture.up.nic.in आनलाइन बुकिंग कराना अनिवार्य है।
उपनिदेशक कृषि सतीश कुमार ने बताया कि किसानों को दो एचपी डीसी व एसी सरफेस पंप, दो एचपी व एसी सबमर्सिबल पंप, तीन एचपी डीसी व एसी सबमर्सिबल पंप, पांच एचपी एसी सबमर्सिबल पंप, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप व 10 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों के पास आठ इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है।
किसानों को बोरिंग स्वयं करानी होगी। शासन ने 1,011 सोलर पंप लगवाने का लक्ष्य दिया है। आनलाइन आवेदन के समय पांच हजार रुपये टोकन मनी के रूप में जमा करनी होगी। इसके उपरांत ई-लाटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। इसके उपरांत चयनित किसानों के यहां बोरिंग का सत्यापन कराया जाएगा।
बोरिंग न मिलने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा और टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सोलर पंप स्थापित होने के बाद स्थल परिवर्तन नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर किसान से संपूर्ण अनुदान की राशि वसूल की जाएगी।
