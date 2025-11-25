Language
    SIR Update in UP: गणना फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक, BLO को पर्याप्त साधन और तकनीकी सहायता देने की मांग

    By Ashish Trivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर अपडेट के तहत गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि करीब है। BLO को पर्याप्त साधन और तकनीकी सहायता देने की मांग की जा रही है ताकि वे समय पर गणना कार्य पूरा कर सकें। सुविधाओं के अभाव की शिकायतें भी सामने आई हैं।

    बीएलओ को पर्याप्त साधन और तकनीकी सहायता करें प्रदान।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। जिला कांग्रेस कार्यालय पर मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण में अव्यवस्थाओं व बीएलओ पर अत्यधिक दवाब के चलते शत प्रतिशत परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं।

    बीएलओ को पर्याप्त साधन व तकनीकी सहायता प्रदान की जाए तथा एसआईआर की तिथि बढ़ाई जाए ताकि मतदाता अपने नाम सूची में शामिल करवा सकें।

    जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीएलओ पर अत्यधिक कार्यभार और समय सीमा का अनावश्यक दबाव है। आम जनता को समुचित जानकारी का अभाव है और 2003 वोटर लिस्ट के संदर्भ में रिकार्ड संबंधी भारी जटिलताएं हैं।

    उन्होंने कहा कि मतदाता सूची संशोधन कार्य को अत्यंत प्रभावित कर रही हैं। इन समस्याओं के कारण आम मतदाता अपने नाम जुड़वाने व सुधार करवाने में बेहद कठिनाई महसूस कर रहे हैं। कहा कि एसआइआर प्रक्रिया की चार दिसंबर की समय सीमा को तत्काल बढ़ाया जाए।

    2003 वोटर लिस्ट संबंधित कठिनाइयों को दूर कर प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। बीएलओ को पर्याप्त समय, साधन और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। आम जनता के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि कोई भी मतदाता सूचना के अभाव में अपने अधिकार से वंचित न रहे।

    शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष मोहन सिंह, कार्यालय प्रभारी महताब अहमद, राजेंद्र वर्मा, नसीम वारसी, हसन अहमद, ज्ञान प्रकाश ज्ञानू पाल, अभिनव गुप्ता, ममता पाल, अरुण पाल आदि मौजूद रहे।