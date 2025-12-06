SIR in Hardoi: हरदोई में लक्ष्य के करीब पहुंचा एसआइआर, अभी भी जो छूटा उसके पास 11 तक का है मौका
जागरण संवाददाता, हरदोई: जब लक्ष्य बड़ा हो और टीम का मनोबल ऊंचा,, तो परिणाम भी असाधारण होते हैं। यही वजह है कि जिलाधिकारी अनुनय झा की पहल, अधिकारियों की मजबूत प्लानिंग और बीएलओ की दिन-रात की मेहनत ने एसआइआर अभियान को जिले में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। हरदोई शनिवार तक 97 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुका था।
मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए चल रहा एसआइआर (स्पेशल समरी रिवीजन) अभियान हरदोई में एक मिशन की तरह आगे बढ़ रहा है। जिलाधिकारी अनुनय झा की रणनीतिक पहल और दूरदर्शी प्लानिंग के साथ ही मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा और एडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी की लगातार मानिटरिंग ने अभियान में नई गति दी है।
तहसील स्तर पर सभी एसडीएम और फील्ड में तैनात अधिकारियों की निरंतर मेहनत का परिणाम है कि जिला अब 97 प्रतिशत लक्ष्य पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा योगदान उन बीएलओ का रहा, जिन्होंने पूरे समर्पण और जिम्मेदारी के साथ दिन-रात घर-घर जाकर सत्यापन किया। खेतों में, गलियों में, धूप-छांव में, हर घर के दरवाजे पर दस्तक देकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
प्रशासन ने भी उनके प्रयासों का सम्मान करते हुए लगातार सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया। एसआइआर के आंकड़ों को देखें तो अब तक 81 प्रतिशत मतदाताओं के पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं 16.18 प्रतिशत मतदाता ऐसे मिले हैं जो एएसडी की श्रेणी यानी कि अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृतक हैं। प्रशासन इन सभी नामों की अत्यधिक बारीकी से जांच कर रहा है ताकि सूची त्रुटिरहित और पूरी तरह शुद्ध बन सके।
अभियान 11 दिसंबर तक चलेगा। अधिकारी मानते हैं कि अंतिम दिनों में भी उतनी ही सतर्कता जरूरी है, जितनी शुरुआत में थी। उनका लक्ष्य स्पष्ट है। एक भी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे और किसी का भी वोट गलत तरीके से न कटे। यही जागरूकता प्रशासन, बीएलओ और जनता के संयुक्त प्रयास को मजबूत आधार दे रही है। यह सफलता न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाती है, बल्कि पूरे जिले को यह संदेश देती है कि सही नियोजन, मजबूत इच्छाशक्ति और सामूहिक प्रयास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
सामूहिक मेहनत का परिणाम
जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि एसआइआर अभियान में मिली सफलता सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, बीएलओ और मतदाताओं की मेहनत जागरूकता का परिणाम है। जिनका सत्यापन शेष है, कि वे 11 दिसंबर तक चल रहे अभियान में अवश्य शामिल हों और समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर मतदाता सूची का हिस्सा बनें। यदि किसी नागरिक को अपने नाम, विवरण, स्थानांतरण या अन्य किसी बिंदु को लेकर कोई भी शंका या समस्या हो, तो वे बिना झिझक अपने बीएलओ, लेखपाल, एसडीएम या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। मेरा लक्ष्य है कि जिले का कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और किसी का भी वोट गलत न कटे।
मेहनत ने इस अभियान को नई ऊंचाई दी
सीडीओ सान्या छाबड़ा ने बताया कि एसआइआर अभियान में सभी मतदाताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेष रूप से महिला मतदाताओं एवं बीएलओ के रूप में कार्यरत महिला कर्मचारियों ने उल्लेखनीय काम किया। जिन महिला बीएलओ ने सुबह से रात तक गांव-गांव जाकर घर-घर दस्तक दी, उनकी मेहनत ने इस अभियान को नई ऊंचाई दी है। यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत बनाने का अभियान है। आपकी सहभागिता ही इसे पूर्ण बनाती है। यदि कोई शंका या समस्या हो तो तुरंत अपने बीएलओ या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। आइए, मिलकर सुनिश्चित करें कि हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो।
