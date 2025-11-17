Language
    70 हजार रुपये रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने SI को दबोचा, नाम हटाने के लिए मांग रहा था पैसा

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:18 PM (IST)

    एंटी करप्शन टीम ने एक सब-इंस्पेक्टर को 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसआई पर आरोप है कि वह एक मामले से नाम हटाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    70 हजार रुपये रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने SI को पकड़ा।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। विवेचना के दौरान नाम हटाने और नाम लिखवाने के नाम पर रिश्वत लेना उपनिरीक्षक को महंगा पड़ गया। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को माधौगंज थाना परिसर के हास्टल में 70 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम ने आकाश रोशवाल व उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिरोही के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है।

    माधौगंज के ग्राम रमजानीखेड़ा के मुंशी व फारूख, परवेज व रमीज आदि का 14 अगस्त को विवाद हो गया था। मुंशी पक्ष से पुलिस ने फारूख, परवेज, रमीज व अलीम के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की थी। वहीं फारूख की तहरीर पर पुलिस ने मुंशी, नौशाद, दिलशाद, व दिलशाद की पत्नी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। मामले की जांच हलका में तैनात उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिरोही कर रहे थे।

    सूत्रों के अनुसार मामले की विवेचना उपनिरीक्षक आकाश रोशवाल कर रहे थे। रमीज का आरोप है कि उपनिरीक्षक आकाश रोशवाल मुकदमें से नाम घटाने और नाम बढ़ाकर लिखवाने के नाम पर 70 हजार रुपये मांग रहे थे। रमीज ने मामले की शिकायत लखनऊ में एंटी करप्शन टीम से की थी।

    एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को रिश्वत लेते उपनिरीक्षक को रंगे हाथ पकड़े के लिए जाल बिछाया। टीम के बताए अनुसार रमीज उपनिरीक्षक आकाश रोशवाल से मिलने थाना परिसर स्थित हास्टल में पहुंचा। रमीज जैसे ही उपनिरीक्षक को रुपये दिए। एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया।

    टीम ने उपनिरीक्षक के पास से रिश्वत के 70 हजार रुपये बरामद किए। टीम उपनिरीक्षक को सांडी थाने लेकर आई। जहां पर टीम ने उपनिरीक्षक आकाश रोशवाल, उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिरोही के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई है।