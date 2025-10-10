Language
    हरदोई में दुकानदार से बाइक सवार ने की लूटपाट, पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:12 PM (IST)

    हरदोई के मल्लावां में पुलिस ने दुकानदार से लूट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटी गई नकदी, तमंचा और बाइक बरामद हुई है। रामजी नामक दुकानदार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 सितंबर की रात तीन बाइक सवारों ने उनसे लूटपाट की थी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है।

    हरदोई में दुकानदार से बाइक सवार ने की लूटपाट।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। मल्लावां पुलिस ने दुकानदार से हुई लूट का गुरुवार रात राजफाश कर दिया। पुलिस ने दो बाइक सवारों को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटी नकदी में से 16000 रुपये, घटना में प्रयुक्त बाइक व तमंचा बरामद कर जेल भेज दिया। एक आरोपित की गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है।

    मल्लावां के गोर्धनपुरवा के रामजी ने बताया कि वह 22 सितंबर की रात दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में एक बाइक पर सवार तीन व्यक्तियों ने रोक लिया था। मारपीट कर उसके पास से रुपये, कागजात छीन कर फरार हो गए थे।

    पुलिस ने मामले में अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस टीमें घटना का राजफाश करने का प्रयास कर रही थीं। जांच के दौरान ईश्वरपुर साईं के सर्वेश, मोहिद्दीपुर के रियाज के नाम प्रकाश में आए थे।

    गुरुवार रात पुलिस ने दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से लूटे रुपयों में से 16000 नकदी, एक तमंचा व दो कारतूस, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली।

    पुलिस ने शुक्रवार सुबह दोनों को जेल भेज दिया। प्रशिक्षु सीओ हरेकृष्ण शर्मा ने बताया कि एक आरोपित अभी फरार है। जल्द उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।