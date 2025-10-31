हरदोई में उधारी मांगने को लेकर हुआ विवाद, बदमाशों ने दुकानदार की बेरहमी से की हत्या
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उधारी के पैसे मांगने पर बदमाशों ने एक दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी। विवाद तब शुरू हुआ जब बदमाशों ने दुकानदार से उधार चुकाने को कहा। हमले में गंभीर रूप से घायल दुकानदार को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। जिले में हरपालपुर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल 60 वर्षीय बुजुर्ग इंद्रपाल उर्फ भूरा का रक्तरंजित शव गांव के बाहर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के पास पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में सिर पर ईंट और डंडे से प्रहार करने की आशंका जताई जा रही है।शव के पास ही खून से सनी ईंट और डंडा भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, जबकि गांव में दहशत का माहौल है।
परिजनों के अनुसार, इंद्रपाल पलिया चौराहे पर एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे। वह रोजाना शाम को घर पर भोजन करने के बाद दुकान पर लेटने चले जाते थे। गुरुवार शाम करीब सात बजे वह अपने घर से निकले थे लेकिन कई घंटों बाद, जब वह नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। रात में गांव के बाहर कॉलेज के पास उनका शव पड़ा देखा गया, जिसकी सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।
इंद्रपाल के बेटे सुरजीत ने बताया कि उनके पिता का गांव के एक व्यक्ति कुछ रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। उस व्यक्ति ने उनसे उधार लिया था, लेकिन देनदारी चुकाने से बचने की कोशिश कर रहा था।आज भी इसी बात पर झगड़ा हुआ लगता है।
मौके पर पहुंची हरपालपुर थाने की पुलिस टीम ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।सूचना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
इस बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। शव के पास मिले आला कत्ल और चोटों के निशान से प्रतीत हो रहा है कि यह सुनियोजित हत्या का मामला है।सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है।पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा।
