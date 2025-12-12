हरदोई में पांच ब्लॉकों की 143 पंचायतों के सचिवों का रोका वेतन, विभागीय कार्रवाई की चेतावनी

जागरण संवाददाता, हरदोई। राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त का बजट उपलब्ध होने के बाद भी विकास कार्यों में खर्च न करने पर डीपीआरओ ने 143 पंचायतों के सचिवों का वेतन बाधित कर दिया है, साथ ही विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक लगातार समीक्षा की जा रही है। इसके बावजूद जिले की कुछ पंचायतें हैं, जिनके खातों में बजट पड़ा है, लेकिन उसे विकास कार्यों में खर्च नहीं किया जा रहा है।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि भरावन ब्लाक में 26, बेहंदर में 34, बावन में 29, बिलग्राम की 38 एवं भरखनी की 16 पंचायतें ऐसी पाई गईं हैं, जिसके खातों में राशि पड़ी है, लेकिन खर्च नहीं की गई है।