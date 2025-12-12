Language
    हरदोई में पांच ब्लॉकों की 143 पंचायतों के सचिवों का रोका वेतन, विभागीय कार्रवाई की चेतावनी

    By Ashish Trivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:11 PM (IST)

    पांच ब्लॉकों की 143 पंचायतों के सचिवों का वेतन रोका गया।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त का बजट उपलब्ध होने के बाद भी विकास कार्यों में खर्च न करने पर डीपीआरओ ने 143 पंचायतों के सचिवों का वेतन बाधित कर दिया है, साथ ही विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

    जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक लगातार समीक्षा की जा रही है। इसके बावजूद जिले की कुछ पंचायतें हैं, जिनके खातों में बजट पड़ा है, लेकिन उसे विकास कार्यों में खर्च नहीं किया जा रहा है।

    समीक्षा के दौरान पाया गया कि भरावन ब्लाक में 26, बेहंदर में 34, बावन में 29, बिलग्राम की 38 एवं भरखनी की 16 पंचायतें ऐसी पाई गईं हैं, जिसके खातों में राशि पड़ी है, लेकिन खर्च नहीं की गई है।

    इन 143 पंचायतों में विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं। उन्होंने इन पंचायतों के समस्त सचिवों का दिसंबर का वेतन बाधित कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।