हरदोई में 42 परिषदीय विद्यालयों से हटाए जाएंगे बिजली के तार, 29 लाख रुपये का बजट आवंटित

संवादसूत्र, संडीला। दैनिक जागरण द्वारा चलाए गए अभियान कितने सुरक्षित स्कूल का अब असर धरातल पर दिखने जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग 42 परिषदीय विद्यालयों के ऊपर या निकट से गुजरे 11 हजार वोल्टेज एवं 440 बोल्ट तथा 33 हजार केवी लाइन के तारों को व ट्रांसफार्मरों को हटाया जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को 29 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है। लाइनें हटाने से विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब पांच हजार बच्चों को खतरे की आशंका से निजात मिलेगी। निगम की ओर टेंडर प्रक्रिया पूरे होने के बाद काम भी शुरू कर दिया गया है। कुछ विद्यालयों के निर्माण के बाद पवार कार्पोरेशन द्वारा बिजली के तार खंभे व ट्रांसफार्मर लगाए गए थे। वहीं कुछ विद्यालयों की कक्षाएं बिजली के तारों के नीचे संचालित होती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी दांव पर है।

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालयों के ऊपर से निकली लाइन को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए अवर अभियंता एसडीओ व अधिशाषी अभियंता के स्थलीय निरीक्षण के बाद कार्य शुरू किया गया है।

संडीला, भरावन, कासिमपुर, कछौना आदि सब डिविजनों से अधिशाषी अभियंता की निगरानी में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों शीघ्र बिजली के तार हटा दिए जाएंगे।

शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है विद्यालयों के सर्वे का कार्य कई साल पहले कर लिया गया था, लेकिन बजट अधिक होने के कारण तारों को हटाने का काम रुका हुआ था।

निगम से आपसी बातचीत कर बच्चों की सुरक्षा के निगम ने कम बजट में लाइन शिफ्टिंग के लिए बजट तैयार किया। शिक्षा विभाग की ओर से सितंबर में धनराशि उपलब्ध करा दी गई। बेनीगंज में लाइन शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है, जल्द ही अन्य डिविजन में शुरू हो जाएगा।