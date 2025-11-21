Language
    स्कूल में 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 17 अस्पताल में भर्ती, बाथरूम में मिली इस खतरनाक चीज से मचा हड़कंप

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    लायंस पब्लिक स्कूल की कक्षा नौ ए में अचानक कई विद्यार्थियों की तबीयत खराब होने पर गैस रिसाव की आशंका से हड़कंप मच गया। 20 बच्चों को संडीला सीएचसी ले जाया गया, जहां खांसी और सांस लेने में दिक्कत के चलते नौ बच्चों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तीन बच्चों को छुट्टी मिल गई, जबकि आठ बच्चे अभी भी सीएचसी में भर्ती हैं।    

    प्रतीकात्मक फोटो।

    संवाद सूत्र, हरदोई। लायंस पब्लिक स्कूल में कक्षा नौ ए में बैठे विद्यार्थियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। गैस रिसाव की आशंका से विद्यालय में खलबली मच गई। 20 बच्चों को संडीला सीएचसी में भर्ती कराया गया। बच्चों को खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। नौ बच्चों को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। वहीं, तीन बच्चों की अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आठ बच्चे सीएचसी में भर्ती हैं।

    बाथरूम में एक मिर्च स्प्रे मिला है, जिसे फारेंसिक टीम ने कब्जे में ले लिया है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि पूरे मामले की फारेंसिक जांच कराई जा रही है। उसी के बाद स्थिति साफ हो सकेगी। बच्चों की स्थिति सामान्य है। गुरुवार की सुबह प्रार्थना सभा के बाद सभी बच्चे अपनी-अपनी कक्षा में चले गए। करीब 9.20 बजे द्वितीय तल पर स्थित नौ ए में पीछे बैठा छात्र खांसने लगा और दो मिनट के अंदर वहां बैठे सभी छात्रों को यही दिक्कत हो गई। द्वितीय तल पर चल रही कक्षा 9, 10, 11 और 12 के कक्षों में अफरातफरी मच गई।

    छात्रों को निकाल कर मैदान में लाए

    अध्यापक छात्रों को निकाल कर मैदान में ले गए। मैदान में पहुंचते ही करीब 20 बच्चों को ज्यादा खांसी आने लगी। सभी की सांस फूलने के साथ ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अंजली, दीपाली कनौजिया, ईलमा, दिव्यानी, लाइबा नूरी, निहारिका, अनुष्का, वर्णिका समेत नौ बच्चों को ज्यादा दिक्कत लगने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। बाकी 11 बच्चों को सीएचसी पर ही रखा गया।

    बच्चों से डीएम व एसपी अशोक कुमार मीणा ने जानकारी ली, लेकिन वे कुछ नहीं बता सके। चिकित्साधिकारी डा. मनोज सिंह ने बताया कि खांसी आने से बच्चों की सांस फूलने लगी थी। सभी की हालत सामान्य है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि सीसी कैमरे भी देखे जा रहे हैं। प्रयोगशाला में कोई प्रयोग नहीं हुआ था। विद्यालय से छह किलोमीटर दूर तक कोई औद्योगिक इकाई भी नहीं है।