स्कूल में 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 17 अस्पताल में भर्ती, बाथरूम में मिली इस खतरनाक चीज से मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, हरदोई। लायंस पब्लिक स्कूल में कक्षा नौ ए में बैठे विद्यार्थियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। गैस रिसाव की आशंका से विद्यालय में खलबली मच गई। 20 बच्चों को संडीला सीएचसी में भर्ती कराया गया। बच्चों को खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। नौ बच्चों को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। वहीं, तीन बच्चों की अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आठ बच्चे सीएचसी में भर्ती हैं।

बाथरूम में एक मिर्च स्प्रे मिला है, जिसे फारेंसिक टीम ने कब्जे में ले लिया है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि पूरे मामले की फारेंसिक जांच कराई जा रही है। उसी के बाद स्थिति साफ हो सकेगी। बच्चों की स्थिति सामान्य है। गुरुवार की सुबह प्रार्थना सभा के बाद सभी बच्चे अपनी-अपनी कक्षा में चले गए। करीब 9.20 बजे द्वितीय तल पर स्थित नौ ए में पीछे बैठा छात्र खांसने लगा और दो मिनट के अंदर वहां बैठे सभी छात्रों को यही दिक्कत हो गई। द्वितीय तल पर चल रही कक्षा 9, 10, 11 और 12 के कक्षों में अफरातफरी मच गई।

छात्रों को निकाल कर मैदान में लाए अध्यापक छात्रों को निकाल कर मैदान में ले गए। मैदान में पहुंचते ही करीब 20 बच्चों को ज्यादा खांसी आने लगी। सभी की सांस फूलने के साथ ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अंजली, दीपाली कनौजिया, ईलमा, दिव्यानी, लाइबा नूरी, निहारिका, अनुष्का, वर्णिका समेत नौ बच्चों को ज्यादा दिक्कत लगने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। बाकी 11 बच्चों को सीएचसी पर ही रखा गया।