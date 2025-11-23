स्कूल के बाथरूम में मिले स्प्रे से ही बिगड़ी थी बच्चों की तबीयत, जांच में हुआ ये खुलासा

जागरण संवाददाता, हरदोई। संडीला के लायंस पब्लिक स्कूल में 20 तारीख की सुबह बच्चों की तबीयत गैस रिसाव से नहीं बल्कि चार बच्चों की शरारत से खराब हुई थी। पुलिस ने कैमरों, फारेंसिक टीम, चिकित्सकों और रसायन विशेषज्ञों के साथ जांच के बाद राजफाश किया। बच्चों ने बाथरूम में एक्सपायरी डेट का स्प्रे फेंक दिया था। प्रार्थना सभा के बाद जो बच्चे बाथरूम के बाहर से निकले वही उसका शिकार होते गए,जिन बच्चों ने ऐसा किया वह भी छोटे हैं।

नई तहसील के सामने स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में गुरुवार की सुबह 20 बच्चे खांसी, सांस फूलने से परेशान हो गए थे। बच्चों की हालत इतनी खराब हो गई थी, कि उन्हें डा. संतोष कनौजिया के आरबी हास्पिटल में भर्ती कर आइसीयू में रखना पड़ा। चिकित्सक ने काफी मेहनत की। वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्राओं को लखनऊ भेजा गया था। डीएम अनुनय झा, एसपी अशोक कुमार मीणा, एसडीएम नारायणी भाटिया, सीओ संतोष सिंह मौके पहुंचे थे।

एसपी ने लगाईं चार टीमें एसपी ने चार टीम लगाईं। सीओ संतोष सिंह ने जांच अपने हाथ में ली और गुरुवार की सुबह से लगातार चिकित्सकों, रसायन विशेषज्ञों, फारेंसिक टीम के साथ जांच की। 36 घंटे की जांच में 64 कैमरे खंगाले तो राज खुल गया। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि आईपीएल केमिकल कंपनी के अनुभवी चिकित्सकों को घटनास्थल पर बुलाया गया, इसी क्रम में फारेंसिक टीम को बाथरूम में एक्सपायरी डेट का स्प्रे मिला। उक्त स्प्रे से गला सूखना, सीने में दर्द, बेहोशी , तंत्रिका तंत्र प्रभावित व आंखों में जलन होता है।

यदि स्प्रे एस्पायर हो तो यह और भी अत्यधिक हानिकारक हो जाता है। गठित टीमों द्वारा गहन छानबीन व सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से पाया गया कि एक बच्चा सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर दोनों हाथ अपने ब्लेजर की जेब में डाले हुए आता दिखाई दिया एवं इधर -उधर देख कर बाथरूम में जाकर कुछ समय रुका व वापस सेकंड फ्लोर पर अपनी क्लास में चला गया, जिसके संबंध में जांच पड़ताल करने पर पता चला कि बच्चे को स्कूल आते समय कूड़े के ढेर से उक्त स्प्रे मिला था, जिसने उक्त स्प्रे स्कूल में अपने दोस्त को दे दी। बच्चों ने स्प्रे को नष्ट करने के उद्देश्य से स्कूल के फर्स्ट फ्लोर में बने बाथरूम में स्प्रे को खाली कर वही फेंक दिया गया था। उसी की महक से बच्चों की तबीयत खराब हुई थी।