जागरण संवाददाता, हरदोई। सर्दी की दस्तक के साथ ही सांडी पक्षी विहार में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे प्रवासी पक्षियों ने झील को अपना बसेरा बना लिया है। अब तक करीब आठ हजार पक्षी विहार में डेरा जमा चुके हैं।

झील में कहीं झुंड में तैरते परिंदे नजर आ रहे हैं तो कहीं पानी में अठखेलियां करते पक्षी सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। प्रवासी मेहमानों की चहचहाहट से विहार गुलजार हो उठा है। अभी सर्दी की शुरुआत है और तापमान में गिरावट के साथ प्रवासी पक्षियों के नए झुंड पहुंचने की उम्मीद है। विदेशी मेहमानों की दस्तक के साथ ही विहार में सैलानियों की आमद भी बढ़ने लगी है।

सुबह और शाम झील का नजारा बेहद मनमोहक पक्षी विहार में इन दिनों गार्गनी टील, कामन टील, नार्दर्न पिंटेल, इंडियन स्पाट-बिल्ड डक, एशियन ओपनबिल और पेंटेड स्टार्क समेत कई प्रजातियों के पक्षी दिखाई दे रहे हैं। सुबह और शाम झील का नजारा बेहद मनमोहक रहता है। पक्षियों की गतिविधियों को सैलानी अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। बच्चों और प्रकृति प्रेमियों में इन्हें देखने का विशेष उत्साह है।

झील में जलजंजाल, बड़ी काई, कलमी साग, खाजा, मोटी पत्ती और छोटी खाजा जैसी जलीय वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भोजन की पर्याप्त उपलब्धता और अनुकूल प्राकृतिक वातावरण के चलते प्रवासी पक्षियों के लिए सांडी की झील पसंदीदा आश्रय स्थल बनी हुई है।