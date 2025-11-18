हरदोई में सड़क हादसों में लोडर चालक समेत दो की मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल
हरदोई में यातायात माह के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। हरियावां में गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्राली से लोडर टकराने से एक चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में सांडी-शाहाबाद मार्ग पर बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हरदाेई। यातायात माह में पुलिस भले ही वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ा रही हो,लेकिन चालक नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं।
हरियावां और लोनार में हुए हादसों में लोडर चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कालेज अस्पताल में उपचार चल रहा है।
पिहानी के ग्राम मझिया के पप्पू पिकअप चालक थे। हरदोई मंडी से धान बेचकर मंगलवार की सुबह घर लौट रहे थे। साथ में गांव के गोविंद भी थे। रास्ते में पिहानी-हरदोई मार्ग पर हरियावां में जूनियर स्कूल के पास गन्ने से लदी ट्रैैक्टर-ट्राली में लोडर पीछे से जा घुसा। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हरियावां सीएचसी भेजा। चिकित्सक ने पप्पू को मृत घोषित कर दिया। गोविंद की हालत गंभीर हाेेने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।
मृतक के भाई सूरजभान के अनुसार पप्पू के परिवार में पत्नी पूनम के अलावा एक बेटा,बेटी है। दूसरी घटना में पाली के ग्राम मझोला सिंहापुर के अमित सोमवार रात हरदोई मंडी से अपने चाचा विपिन व छोटे भैया के साथ घर जा रहे थे। सांडी-शाहाबाद मार्ग पर तेरिया गांव के पास बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने घायलों को मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा। यहां चिकित्सक ने अमित को मृत घोषित कर दिया। विपिन और छोटेभैया का उपचार चल रहा है। अमित दिल्ली में मजदूरी करते थे। कुछ दिन पहले गांव आए थे। लोनार कोतवाल प्रेमसागर सिंह ने बताया कि बोलेरो का पता नहीं चल सका है। तहरीर मिलने पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।