यूपी के इस जिले में हादसों पर नहीं लग रहा अंकुश, 10 माह में 1016 दुर्घटनाएं; 570 की मौत

जागरण संवाददाता, हरदोई। यातायात माह चल रहा है। लोगों को सुरक्षित यातायात के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अभियान चला ही रही है। लोगों को भी खुद की सुरक्षा के लिए जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि दिनों दिन बढ़ते हादसे चिंता का विषय बनते जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले 10 महीनें में कुल 1,016 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें 570 लोगों ने जान गवाई है, जबकि काफी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यातायात विभाग के अनुसार अधिकांश हादसे तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग और नियमों की अनदेखी के चलते हुए हैं। कई मामलों में चालक के हेलमेट या सीटबेल्ट न पहनने के कारण हुए हैं, जिनमें चालकों ने अपनी जान गवाई है।

बढ़ते सड़क हादसों को लेकर शासन से लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। शासन की ओर से समय-समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह व यातायात माह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाने, बिना सीटबेल्ट चार पहिया वाहन न चलाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, तेज रफ्तार में वाहन न चलाने आदि के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

इसके बावजूद लोग यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इसके चलते लोग आए दिन हादसे का शिकार होते हैं। पुलिस विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो जनवरी में 97 सड़क हादसों में 39, फरवरी में 94 सड़क हादसों में 58, मार्च में 109 सड़क हादसों में 62, अप्रैल में 103 सड़क हादसों में 57, मई में 123 सड़क हादसों में 85, जून में 103 सड़क हादसों में 57, जुलाई में 108 सड़क हादसों में 65, अगस्त में 103 सड़क हादसों में 58, सितंबर में 84 सड़क हादसों में 38 व अक्टूबर में 92 सड़क हादसों में 51 लोगों की जान गई। पिछले 10 महीने में 1016 सड़क हादसों में 570 लोग अपनी जान गवां चुके हैं।