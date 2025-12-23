सड़क हादसों ने छीन ली दो परिवारों की खुशियां, हेलमेट न पहनने से दो युवकों की दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश के हरदोई में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। हेलमेट न पहनने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। इस घटना ने दो परिवारों की खुशियां छीन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। सड़क हादसों ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। अलग-अलग क्षेत्रों में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनके साथी घायल हो गए। सभी युवकों ने बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था, जो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था।
लखीमपुर के थाना पलिया कला के गांव मैनी निवासी रती राम उर्फ कल्लू, अपने साथी मुनेंद्र के साथ मध्य प्रदेश में कंबाइन मशीन चलाते थे। सोमवार की रात वह दोनों बाइक से घर लौट रहे थे।
मल्लावां क्षेत्र में कटरा बिल्हौर हाइवे पर गुलबहा गांव के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। किशनपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुनेंद्र को मामूली चोट आई।
दूसरा हादसा टड़ियावां थाना क्षेत्र में हुआ। गांव सगरापुर निवासी सुधाकर और रविकांत मोटरसाइकिल से नैमिषारण्य जा रहे थे। सीतापुर मार्ग के शिवलाल पुरवा के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी। दोनों घायल हो गए।
पुलिस ने उन्हें एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज हरदोई पहुंचाया। जहां सुधाकर को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, जबकि रविकांत का उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर स्वजन आ गए।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हेलमेट न पहनने से छोटी दुर्घटना भी जानलेवा साबित हो सकती है। तेज़ गति और सुरक्षा नियमों की अनदेखी जान पर भारी पड़ सकती है।
हर बाइक चालक और यात्री के लिए यह जरूरी है कि हेलमेट पहने और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करे, ताकि जीवन सुरक्षित रहे और परिवारों के घरों में दु:ख का पहाड़ न टूटे।
