Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरदोई में रिटायर्ड सुपरवाइजर के घर सेंध लगाकर चार लाख के जेवर चोरी, राजफाश के लिए लगाई गई पुलिस टीम

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:23 PM (IST)

    हरदोई में एक रिटायर्ड सुपरवाइजर के घर में सेंधमारी हुई, जिसमें चार लाख के जेवर चोरी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सेवानिवृत्त कर्मी के घर में सेंध लगाकर चार लाख के जेवर चोरी।

    संवाद सूत्र, सांडी। खेलकूद विभाग से रिटायर्ड सुपरवाइजर के घर में सेंध लगाकर चोरों ने चार लाख के जेवर पार कर दिए। जबकि लाखों के जेवर बड़े बक्से में रजाई की पर्त में रखे होने के कारण चोरों के हाथ नहीं लगे। सोमवार की सुबह गृहस्वामी को जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की पड़ताल, फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने को नमूने संकलित किए। पुलिस की कई टीमें राजफाश में लगी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांडी के ग्राम सुदनीपुर के गयालाल ने बताया कि वह जोधपुर में खेलकूद विभाग में सुपरवाइजर से सेवानिवृत्त हैं। गांव से 50 मीटर दूरी मुख्य मार्ग पर मकान बनाकर रहते हैं। दीपावली पर उनके तीन लड़के, दो बहू घर पर आए थे। त्योहार बीतने के बाद सब चले गए, घर में बेटी अपने बच्चों के साथ रुकी थी।

    रविवार रात सभी लोग खाना खाकर सो गए। देर रात चोरों ने घर को निशाना बनाया। पीछे की दीवार में सेंध लगाकर चोर घर में घुसे। कमरे में रखी अलमारी एवं बक्सों के ताला तोड़कर दो चेन, दो अंगूठी, एक जाेड़ी पायल चोरी कर ले गए। सुबह जागने पर गृहस्वामी ने सेंध लगी देखी तो होश उड़ गए। कमरे में जाकर देखा तो करीब 40 लाख के जेवर चोरी होना समझ परेशान हो गया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

    पुलिस कर्मी ने बड़े बक्से को खंगाला तो उसके अंदर रजाई की पर्त में एक छोटे बक्से सारे जेवर रखे मिले। सिर्फ दो चेन, दो अंगूठी, एक जोड़ी पायल ही चोर ले जा सके। एएसपी पूर्वी नृपेंद्र ने बताया कि चोरी के राजफाश के लिए कई टीमें लगाई गईं हैं। सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर राजफाश कर दिया जाएगा।