हरदोई में रिटायर्ड सुपरवाइजर के घर सेंध लगाकर चार लाख के जेवर चोरी, राजफाश के लिए लगाई गई पुलिस टीम

संवाद सूत्र, सांडी। खेलकूद विभाग से रिटायर्ड सुपरवाइजर के घर में सेंध लगाकर चोरों ने चार लाख के जेवर पार कर दिए। जबकि लाखों के जेवर बड़े बक्से में रजाई की पर्त में रखे होने के कारण चोरों के हाथ नहीं लगे। सोमवार की सुबह गृहस्वामी को जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की पड़ताल, फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने को नमूने संकलित किए। पुलिस की कई टीमें राजफाश में लगी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सांडी के ग्राम सुदनीपुर के गयालाल ने बताया कि वह जोधपुर में खेलकूद विभाग में सुपरवाइजर से सेवानिवृत्त हैं। गांव से 50 मीटर दूरी मुख्य मार्ग पर मकान बनाकर रहते हैं। दीपावली पर उनके तीन लड़के, दो बहू घर पर आए थे। त्योहार बीतने के बाद सब चले गए, घर में बेटी अपने बच्चों के साथ रुकी थी।

रविवार रात सभी लोग खाना खाकर सो गए। देर रात चोरों ने घर को निशाना बनाया। पीछे की दीवार में सेंध लगाकर चोर घर में घुसे। कमरे में रखी अलमारी एवं बक्सों के ताला तोड़कर दो चेन, दो अंगूठी, एक जाेड़ी पायल चोरी कर ले गए। सुबह जागने पर गृहस्वामी ने सेंध लगी देखी तो होश उड़ गए। कमरे में जाकर देखा तो करीब 40 लाख के जेवर चोरी होना समझ परेशान हो गया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।