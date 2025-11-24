Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ram Mandir Dhwajarohan: मन में श्रद्धा और मस्तक पर तिलक लगाकर रवाना हुए 75 भक्त, भव्य कार्यक्रम में होंगे शामिल

    By Ashish Trivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 75 भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ रवाना हुए। उनके मन में राम मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। यह ध्वजारोहण कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई श्रद्धालु शामिल होंगे। भक्तों में इस विशेष अवसर को लेकर बहुत उत्साह है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मन में श्रद्धा, मस्तक पर तिलक व गले में प्रवेशिका डाल रवाना हुए 75 भक्त।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनपद के सर्वसमाज के 75 भक्त सोमवार को बसों से अयोध्या के लिए रवाना हुए। रवाना होते समय उनके मन में अटूट श्रद्धा व चेहरे पर भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनने की अनोखी झलक देखने को मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर के स्वस्तिका डायग्नोस्टिक सेंटर, सर्कुलर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ता, समाज के नागरिकों को संबोधित करते हुए विहिप जिलाध्यक्ष आशीष माहेश्वरी ने बताया कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण किया जाएगा।

    यह केवल औपचारिक, धार्मिक या राष्ट्रीय अनुष्ठान नहीं, बल्कि इसके साथ गहरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक महत्व निहित है। धर्म ध्वजा समस्त हिंदू समाज के स्वाभिमान एवं आंतरिक जागृति का प्रतीक है।

    भारत विकास परिषद के संरक्षक डॉ. सुरेश अग्निहोत्री ने बताया कि शिखर पर ध्वजा फहराने का अर्थ स्वयं का गौरव, साहस, सत्य जाग्रत करना है। यह हमारी दिव्य चेतना का प्रतीक है।

    भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, राममंदिर आंदोलन के सूत्रधार तात्कालिक जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के सोमेंद्र अग्रवाल, नगर मजिस्ट्रेट सुनील त्रिवेदी, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला मंत्री राजवर्धन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक अनिल, हरिओम ने अयोध्या जा रहे नागरिकों को पटका पहना सम्मानित किया।