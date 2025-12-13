हरदोई में धान खरीद कम होने पर जताई नाराजगी, क्रय केंद्रों को लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, हरदोई। आरएमओ ने शुक्रवार को जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय में धान खरीद की समीक्षा की। उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में कम खरीद होने पर नाराजगी जताई और क्रय केंद्रवार दैनिक खरीद का लक्ष्य बढ़ाने, धान प्रेषण व चावल उतार में तेजी लाने को निर्देशित किया।

संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी (आरएमओ) अजीत त्रिपाठी ने धान खरीद से संबंधित अभिलेख देखे। बताया कि समीक्षा में पिछले वर्ष की तुलना कम खरीद पाई गई है।

अभी तक करीब 70 हजार मीट्रिक टन तक धान खरीद हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना 30 हजार मीट्रिक टन कम है। क्रय एजेंसियों को दैनिक खरीद बढ़ाने को निर्देशित किया गया है।

एफआरके (फोर्टिफाइड राइस कर्नेल) न मिलने की धान उठान व चावल उतार में समस्या बनी हुई है। एफआरके का सत्यापन भी कराया जा रहा है, जिसके चलते कई नमूने फेल भी हो चुके हैं।

बताया कि जनपद को चार हजार मीट्रिक टन एफआरके की आवश्यकता है, जिससे धान कुटाई के बाद चावल उतार में तेजी आएगी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बताया कि एफआरके सप्लायर्स की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी निहारिका आदि मौजूद रहे।