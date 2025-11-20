Police Encounter: हरदोई में चोरों के गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ में दो बदमाश व एक सिपाही घायल
Police Encounter in Hardoi: मुठभेड़ में अतरौली थाने में तैनात सिपाही उदयवीर घायल हो गए। पुलिस ने घायल दोनों आरोपियों व सिपाही को सीएचसी भरावन में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
जागरण संवाददाता, हरदोई : चोरी की घटनाओं की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश व एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि एक अगस्त को संडीला के ग्राम किशोरीखेडा में दो घरों से जेवर व नकदी चोरी किए थे।
अतरौली के बानपुर गांव निवासी सुशील कुमार व ग्राम गौवी के श्रीराम के घर एक अगस्त को चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें चोर नकदी समेत जेवर चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने चोरी की घटनाओं के राजफाश करने को लेकर टीम गठित की थी और चोरी की घटना में फरार चल रहे आरोपी सीतापुर के कुरसंडा गांव के रामजी की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। थाना अतरौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में घटित विभिन्न चोरी की घटनाओं के आरोपी बाइक से चोरी की अन्य घटना करने की फिराक में दुक्कनी क्षेत्र में घूम रहे हैं।
पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान टेरी पुलिया के निकट एक बाइक सवार दो व्यक्ति दिखाई दिए, जो कि पुलिस टीम को देखकर कच्चे रास्ते पर भागने लगे। बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और दोनों युवक गिर गए। इस पर पुलिस ने बाइक सवारों का पीछा किया तो वह भागते हुए फायरिंग करने लगे।
पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें आरोपी रामजी के दाहिने पैर में गोली व आरोपी सीतापुर के मटरवा निवासी विजय के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की घटनाओं से संबंधित जेवर, 15,170 रुपये की नकदी, दो अदद तमंचे 315 बोर, चार कारतूस बरामद किए। मुठभेड़ में अतरौली थाने में तैनात सिपाही उदयवीर घायल हो गए। पुलिस ने घायल दोनों आरोपियों व सिपाही को सीएचसी भरावन में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।