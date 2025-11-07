सीएचसी में कर्मचारी की लापरवाही से मरीज की मौत, वार्ड ब्वाय पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप
हरदोई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने वार्ड ब्वाय पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण मरीज की जान चली गई। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। बिलग्राम सीएचसी में एक कर्मचारी की लापरवाही से मरीज की जान चली गई। गले में छाले की परेशानी लेकर गुरुवार देर रात सीएचसी ले गए। वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वजन ने वार्ड ब्वाय पर गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंंची पुलिस के समझाने पर स्वजन शांत हुए। शव लेकर घर चले गए।
बिलग्राम के ग्राम गनीपुर के राजकुमार खेती करते थे। स्वजन के अनुसार राज कुमार के गले में छाले पड़ गए थे। खाने-पीने तक में दिक्कत हो रही थी। गुुरुवार की देर रात तबीयत बिगड़ने पर सीएचसी ले गए। जहां पर उपचार के दाैरान राजकुमार की मौत हो गई।
स्वजन ने वार्ड ब्वाय पर गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सीएचसी परिसर में भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के काफी देर समझाने पर स्वजन शांत हुए। शव लेकर घर चले गए।
वहीं, चिकित्सक रविकांत शर्मा का कहना है कि राजकुमार काफी दिनों से बीमार थे। उनका उपचार चल रहा था। स्वजन यहां लेकर आए थे,सही तरीके से प्राथमिक उपचार किया गया। हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर किया गया था। एंबुलेंस आने के इंतजार करते समय दम तोड़ दिया।
