सीएचसी में कर्मचारी की लापरवाही से मरीज की मौत, वार्ड ब्वाय पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप

जागरण संवाददाता, हरदोई। बिलग्राम सीएचसी में एक कर्मचारी की लापरवाही से मरीज की जान चली गई। गले में छाले की परेशानी लेकर गुरुवार देर रात सीएचसी ले गए। वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वजन ने वार्ड ब्वाय पर गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंंची पुलिस के समझाने पर स्वजन शांत हुए। शव लेकर घर चले गए।

बिलग्राम के ग्राम गनीपुर के राजकुमार खेती करते थे। स्वजन के अनुसार राज कुमार के गले में छाले पड़ गए थे। खाने-पीने तक में दिक्कत हो रही थी। गुुरुवार की देर रात तबीयत बिगड़ने पर सीएचसी ले गए। जहां पर उपचार के दाैरान राजकुमार की मौत हो गई।

स्वजन ने वार्ड ब्वाय पर गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सीएचसी परिसर में भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के काफी देर समझाने पर स्वजन शांत हुए। शव लेकर घर चले गए।