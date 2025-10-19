Language
    Operation Langda: हरदाेई में बाजार में छेड़छाड़ का प्रयास कर रहे बदमाश काे पुलिस ने बना दिया लंगड़ा

    By Pankaj Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    Hardoi Operation Langda: करतूत का किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। फिर क्या था पुलिस सक्रिय हो गई। तीन घंटे में ही आरोपित को खोज निकाला गया, लेकिन वह लगंड़ा हो गया। पुलिस का कहना था कि फोर्स को देखकर भागा और इतनी तेज गिरा की पैर टूट गया। 

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरदोई : खुद के घर में बहन-बेटी होने के बाद भी एक युवक ने धनतेरस की बाजार में भीड़ का फायदा उठाते हुए महिलाओं से छेड़छाड़ का प्रयास किया। उसने जब कई महिलाओं काे छूने का प्रयास किया ताे उसकी करतूत का किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    पुलिस की टीमें इसके बाद सक्रिय हो गईं और छेड़छाड़ के आराेपित काे तीन घंटे में ही खोज निकाला, लेकिन वह लगंड़ा हो गया। पुलिस का कहना था कि फोर्स को देखकर भागा और इतनी तेज गिरा की पैर टूट गया। लोगों का कहना था कि एक पैर नहीं दोनों पैर बिल्कुल टूट जाने चाहिए थे।

    धनतेरस को बाजार में भीड़ थी। रविवार दोपहर को एक ऐसा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें भीड़ में चल रहा एक युवक महिलाओं को छूने का प्रयास कर रहा था। एसपी अशोक कुमार मीणा ने हर हाल में युवक को खोज निकालने के लिए टीम लगाई और तीन घंटे में ही कोतवाली देहात क्षेत्र के महोलिया शिवपार के मतलुफ काे हिरासत में ले लिया। पुलिस कोतवाली लेकर आई तो वह सही से चल नहीं पा रहा था। दो सिपाही उन्हें पकड़कर कोतवाली लाए। पता चला कि मतलुफ ने बाजार में घूमते हुए छेड़छाड़ की थी, लेकिन अब वह लंगड़े हो गए हैं। उनका पैर टूट चुका था। सीओ सिटी अंकित मिश्र ने बताया कि पुलिस को देखकर मतलुफ भागा, खुद गिरकर घायल हो गया और उसे जेल भेज दिया गया है।

     