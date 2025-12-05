ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर महिला ने दोस्ती कर ठगे 36.84 लाख रुप, यूट्यूब वीडियो भेजकर सीखने की देती थी सलाह

जागरण संवाददाता, हरदोई। अशरफ टोला निवासी प्रखर रस्तोगी के साथ एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर 36 लाख 84 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। उनके मुताबिक 2 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर आंचल नाम की एक महिला ने संपर्क किया और खुद को दिल्ली निवासी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर (वस्त्र निर्यातक) बताया। महिला ने लगातार बातचीत कर विश्वास जीतकर उसे चूना लगाया। पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए 21 लाख रुपये बैंकों में होल्ड करा दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रखर के मुताबिक आंचल ने बताया कि वह ऑनलाइन ट्रेडर भी है। दावा किया कि ट्रेडिंग में एक वर्ष में आठ करोड़ रुपये कमाए हैं। कुछ ट्रेडिंग वेबसाइट पर अपने स्टेटमेंट दिखाकर उसको निवेश के लिए प्रेरित किया। यूट्यूब वीडियो भेजकर ट्रेडिंग सीखने की सलाह भी दी।

भरोसा होने पर 10 अक्टूबर को वेबसाइट पर खाता बनाकर ट्रेडिंग शुरू कर दी। प्रमुख के मुताबिक फारेक्स ट्रेडिंग प्लेटफार्म का प्रतिनिधि बताकर कुछ किसी ने पहले 50 हजार रुपये जमा कराने को कहा। राशि भेजी तो उसके डैशबोर्ड पर विदेशी मुद्रा यूनिट्स दिखाई देने लगीं, जिससे वह प्लेटफार्म को वास्तविक मान बैठा। इसके बाद 13 अक्टूबर से 26 नवंबर तक अलग-अलग बैंक खातों में कुल 36 लाख 84 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।

इस बीच दो बार छोटी रकम 8,800 और 7,920 रुपये निकासी के रूप में लौटाई गई, जिससे विश्वास और बढ़ गया। 1 दिसंबर को बैंक खाते पर डेबिट फ्रीज लगने और बड़े अमाउंट की निकासी पर प्लेटफॉर्म की ओर से 29 हजार डालर टैक्स जमा कराने की मांग की गई तब उसे ठगी का एहसास हुआ।