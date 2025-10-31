Language
    हरदोई में संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत, पिता ने ससुरालीजनों पर लगाया हत्या का आरोप

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    हरदोई में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ने से गुुुरुवार रात शहर के एक निजी अस्पताल में विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुरालीजन पर मारपीट करने से मौत होने का आरोप लगाया। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है।

    बेहटागोकुल के ग्राम बल्लिया मजरा पनौरा की माधुरी की शादी 17 मई को शहर कोतवाली के ग्राम भिठारी के सोमकार के साथ हुई थी। गुरुवार की शाम माधुरी की संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ गई। स्वजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल लेकर आए। जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    मृतका के पिता विद्यासागर ने बताया कि बेटी की शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर 23 अक्टूबर को ससुरालीजन ने मारपीट की। दामाद बेटी को मायके छोड़ गया था। तब से बेटी की तबीयत खराब थी।

    गुरुवार की शाम हालत बिगड़ने पर ससुरालीजन को सूचना दी। वह लोग आए और बेटी को झाड़फूंक कराने बावन लेकर गए थे। वहां से फिर शहर के निजी अस्पताल लाए। जहां पर बेटी ने दम तोड़ दिया। कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि पति को हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।