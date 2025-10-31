हरदोई में संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत, पिता ने ससुरालीजनों पर लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, हरदोई। संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ने से गुुुरुवार रात शहर के एक निजी अस्पताल में विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुरालीजन पर मारपीट करने से मौत होने का आरोप लगाया। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है।

बेहटागोकुल के ग्राम बल्लिया मजरा पनौरा की माधुरी की शादी 17 मई को शहर कोतवाली के ग्राम भिठारी के सोमकार के साथ हुई थी। गुरुवार की शाम माधुरी की संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ गई। स्वजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल लेकर आए। जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

मृतका के पिता विद्यासागर ने बताया कि बेटी की शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर 23 अक्टूबर को ससुरालीजन ने मारपीट की। दामाद बेटी को मायके छोड़ गया था। तब से बेटी की तबीयत खराब थी।