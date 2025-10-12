हरदोई में नवजात शिशु की मौत के बाद दफनाने गए स्वजन, लौटते ही एक और दर्दनाक घटना से मच गई चीख-पुकार 

जागरण संवाददाता, हरदोई। जच्चा बच्चा की सुरक्षा पर ध्यान तो बहुत दिया जा रहा है, लेकिन घटनाएं थम नहीं रहीं हैं। रविवार को प्रसव के कुछ समय बाद ही नवजात की मौत हो गई। स्वजन शव को दफनाने ले गए, उसी बीच प्रसूता ने भी दम तोड़ दिया। लौटकर उन लोगों ने विरोध भी किया, हालांकि पुलिस के समझाने पर वह मान गए।

पाली कस्बा के भगवंतपुर निवासी सुशील अपनी पत्नी लक्ष्मी को प्रसव के लिए शनिवार को जिला महिला अस्पताल लाए थे, फिर वहां से धर्मशाला मार्ग स्थित नर्सिंग होम ले गए। जहां पर रविवार को लक्ष्मी ने शिशु को जन्म दिया।

घरवालों का कहना है कि पहले तो जच्चा बच्चा स्वस्थ दिखे, लेकिन पता नहीं किया हो गया। कुछ ही समय बाद शिशु ने दम तोड़ दिया। घर के सभी लोग लक्ष्मी को अस्पताल में ही छोड़कर शिशु को दफनाने ले गए।

जब वह लोग लौटकर आए तो लक्ष्मी लग रहा था कि सो रही है, लेकिन जब उसे आवाज दी गई तो वह कुछ नहीं बोली। हिलाने पर भी कुछ नहीं हुआ तो चिकित्सक आए, देखा कि लक्ष्मी की भी मौत हो चुकी थी।