Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने की नई तैयारी, इस बार वधू के खाते में जाएंगे इतने रुपये

जागरण संवाददाता, हरदोई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में विवाह करने वाले जोड़ों के फर्जीवाड़े की शिकायतों पर विराम लगाने के लिए अब अफसर दूल्हा-दुल्हन की पहचान करेंगे। जब दूल्हा-दुल्हन की बायोमेट्रिक और फेस आइडी से मिलान पक्की हो जाएगी, तभी फेरे पड़ेंगे और सरकार की तरफ से मिलने वाला लाभ दिया जाएगा। इस व्यवस्था को प्रस्तावित सामूहिक विवाह में लागू किया जाएगा। इसकी तैयारी की गयी है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र को मिलाकर अब तक 690 ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। जिनका सत्यापन ब्लॉक व नगर पंचायत स्तर पर कराया गया है। अब तक सरकार प्रति जोड़ा 51 हजार रुपये खर्च करती थी, लेकिन नए शासनादेश के क्रम में अब प्रति जोड़ा एक लाख की पूंजी खर्च की जाएगी।

इस बार मंडप में पहुंचने पर दूल्हा व दुल्हन को बायोमेट्रिक व फेस आइडी से पहचान होगी। पहचान में अंतर आने पर सामूहिक विवाह में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे जोड़ों को संदेह वाली सूची में रखकर वापस किया जाएगा। इस बार जिले में 23 नवंबर को सीएसएन कालेज में सामूहिक विवाह आयोजन कराने की तैयारी है। शासन की ओर से दिशा निर्देश पूर्व में ही समाज कल्याण विभाग को जारी किए जा चुके हैं। इसको लेकर संबंधित अधिकारी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।





इस बार 60 हजार मिलेगा अनुदान

यूपी सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन इस बार बढ़ी दर पर किया जाएगा। इस बार प्रत्येक जोड़े की शादी में एक लाख का खर्च होगा, जिसमें 60 हजार रुपये वधू के खाते में भेजे जाएंगे। 25 हजार का सामान वर-वधू को दिया जाएगा। जबकि प्रति जोड़ा 15 हजार आयोजन खर्च लिया जाएगा।





आधार सत्यापन जरूरी

जोड़ों की शादी में आधार सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है, समाज कल्याण विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि आवेदन करने वाले वर वधू सामूहिक विवाह आयोजन से पहले अपने आधार को अपडेट करा लें, क्योंकि आधार में किसी भी तरह की भिन्नता पाए जाने पर अनुदान का लाभ देय नहीं होगा।