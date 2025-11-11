मनरेगा में मृतकों को फावड़ा चलाते दिखाकर ले ली 14 से 78 दिनों की मजदूरी, सालों पहले हो चुकी है मौत

जागरण संवाददाता, हरदोई। भरखनी की ग्राम पंचायत जमालपुर में पिछले तीन सालों से मनरेगा में मृतकों को काम दिखाकर उनके नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। यही नहीं पूर्व के कामों को फिर से दर्शा कर धनराशि निकाली जा रही है। जिलाधिकारी को शिकायत के बाद प्रकरण में जांच बैठा दी गई है। जांच में कुछ इस तरह के तथ्य उजागर हो रहे हैं। डीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा।

गांव के ही सुनील कुमार पुत्र उद्यन यह प्रधान के भाई बताए गए हैं। इनकी मृत्यु 15 साल पहले हो गई है। इन्हें भी श्रमिक दिखाकर 2022-23 में 14 दिन, 2023-24 में 59 दिन एवं 2024-25 में 24 दिन का रोजगार दिए जाने का आरोप लगाया गया। इसी तरह पंकज सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह को 2021-22 में 28 दिन, 2022-23 में 14 दिन रोजगार उपलब्ध कराया गया। इनकी भी मृत्यु 14 साल पहले हो चुकी है।

इसी क्रम में नीरज कुमार पुत्र महेंद्र की मृत्यु छह वर्ष पहले हो चुकी है। इनके नाम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14 दिन, 2024-25 में 78 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा सोनू के मकान से मुख्य मार्ग तक नाली व खड़ंजा कार्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,09,167 रुपये निकाल लिया गया।

इसके बाद भी नाम बदलकर इस कार्य को पुन: दिखाकर धनराशि निकाल ली गई। इसी क्रम में मुख्य खड़ंजा से बृजेश के मकान तक खड़ंजा, नाली कार्य अभिलेखों में वर्ष 2023-24 में दर्शाकर 50,100 रुपये निकाल लिए गए। आरोप हैं कि मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार पक्का कार्य न्यूनतम 10 वर्ष से पहले नहीं कराया जा सकता है, फिर भी ग्राम प्रधान द्वारा 2020-21 में कराए गए कार्य का नाम बदलकर 50,180 रुपये निकाल लिए गए। जमालपुर के श्याम मोहन ने जनसुनवाई के दौरान कुछ इसी तरह की शिकायतें डीएम को कीं। जिसके बाद जिलाधिकारी अनुनय झा ने जांच बैठा दी है।