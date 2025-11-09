यूपी में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही निलंबित होने के बाद लापता, बेटे की तलाश में भटक रहा पिता

जागरण संवाददाता, हरदोई। पुलिस लाइन में तैनात होने के दौरान निलंबित सिपाही लापता है। बेटे की तलाश में पिता भटक रहा है,लेकिन बेटे का सुराग नहीं मिल पा रहा है। काफी प्रयास के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को गुमशुदगी दर्ज की है।

अमेठी जिले के थाना जामों के ग्राम जगेसरगंज के योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उसका बेटा अविजित सिंह पुलिस विभाग में 2018 बैच का सिपाही है। वर्तमान में वह हरदोई पुलिस लाइन में तैनात था। 2017 में बेटे की शादी हुई थी। बहू भी सिपाही है, वह गाजीपुर के जमनिया थाने में तैनात है। बहू उसके बेटे का फोन नहीं उठाती थी।

कुछ दिन पहले बहू ने मिलने बेटा गाजीपुर गया था। बहू का गलत बर्ताव देखकर बेटे ने नशे का सेवन कर लिया था। विवाद होने पर बेटा वहां से चल आया था। इसके बाद से नशे का सेवन करने लगा था। कुछ दिन पहले आरआई ने बेटे को निलंबित कर दिया था। तीन अगस्त को एक नंबर से काल आई थी।

अविजित तोमर के घर में होने के बारे में पूछा गया। जब अविजित के नंबर पर संपर्क किया तो काल रिसीव नहीं हो सकी थी। पुलिस लाइन में संपर्क करने पर आरआई ने यहां न होने की बात कही थी। इसके बाद वह हरदोई आकर बेटे को खोजता रहा।

बेटे का पता न चलने पर 16 अगस्त को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा था। वहां पर प्रवेश नहीं मिला था। 27 अगस्त को एएसपी से मुलाकात हुई थी। एएसपी ने जांच कराने का आश्वासन दिया था। कोतवाली में गुमशुदगी की तहरीर दी थी।