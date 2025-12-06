Language
    हरदोई में दोना-पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पांच घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

    By Pankaj Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:25 PM (IST)

    हरदोई के रामनगर में श्यामजी दोना-पत्तल फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। काले धुएं से इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की गाड़ियों ने पांच घंटे की मश ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हरदोई। रामनगर में श्यामजी दोना-पत्तल फैक्ट्री में शनिवार सुबह अचानक लगी भीषण आग ने अफरा-तफरी मचा दी। सुबह करीब 7:30 बजे उठे काले धुएं के गुबार देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गए, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए और तत्काल पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

    कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई। फैक्ट्री के पास अग्निशमन विभाग से कोई एनओसी नहीं थी। अग्निकांड में लाखों के नुकसान की बात बताई जा रही है।

    रामलाल की देहात क्षेत्र के रामनगर में दोना पत्तल फैक्ट्री है। शनिवार की सुबह अचानक फैक्ट्री में आग लग गई।फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील सामग्री और तेज लपटों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। दमकल टीम को काबू पाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी।

    लगभग पाँच घंटे की लगातार पानी की बौछारों के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने के तुरंत बाद फैक्ट्री के भीतर से सिलेंडर ब्लास्ट जैसी तेज आवाजें सुनाई दीं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री में रखा भारी सामान जलकर खाक हो गया।

    वहीं अग्निशमन विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पता चला कि फैक्ट्री बिना एनओसी के संचालित की जा रही थी। मुख्य सड़क से हटकर होने के कारण विभाग को इसकी जानकारी भी नहीं थी। अब फायर विभाग फैक्ट्री मालिक को नोटिस जारी करेगा। सीएफओ ने बताया कि फैक्ट्री काफी बड़ी है, जहां 40-50 से अधिक लोग कार्यरत थे और रात में भी काम होता था।

    आग लगते ही कर्मचारियों ने बाहर भागकर जान बचाई। अंदर मौजूद 10–12 आक्सीजन सिलेंडर को भी समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आसपास के घरों और दुकानों को एहतियातन खाली कराया गया। पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर निगरानी बढ़ा दी है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

    आग लगभग 7:30 बजे लगी। सूचना मिलते ही दो दमकल गाड़ियां भेजीं और मैं स्वयं मौके पर पहुँचा। आग विकराल थी, इसलिए सवाजपुर और संडीला से भी दो गाड़ियां मंगाई गईं। चारों गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। फैक्ट्री में अग्निशमन के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। सभी बिंदुओं की जांच हो रही है और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।

    -- महेश प्रताप सिंह, सीएफओ हरदोई