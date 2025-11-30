यूपी में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति बिजली के टावर पर चढ़ा, चार घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, हरदोई। नशे में युवक ने हाईबोल्टेज ड्रामा ड्रामा किया। पत्नी के मायके चले जाने से नाराज युवक बिजली के टावर पर चढ़कर पुलिस को खूब छकाया। पत्नी से बात करने पर पुलिस चार घंटे बाद उसे टावर से उतार सकी।

मल्लावां के ग्राम सथरा मजरा बांसा के कुलदीप यादव की पत्नी संजू यादव एक माह पहले अपने मायके लखनऊ चली गईं थी। स्वजन का कहना है कि पत्नी को फोन कर घर आने की बात कह रहा था। पत्नी आने को तैया र नहीं थी। इस बात से नाराज होकर कुलदीप शनिवार को हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। पत्नी को वापस बुलाने की मांग करने लगा।

पत्नी के न आने पर टावर से कूदकर आत्महत्या करने की बात कहने लगा। स्वजन के समझाने पर भी टावर से नहीं उतरा तो वह लोगाें ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टावर से उतरने को राजी नहीं हुआ। पुलिस ने उसकी पत्नी से बात कराई और आने की कहने पर नीचे उतरा।