    यूपी में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति बिजली के टावर पर चढ़ा, चार घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    हरदोई में पत्नी के मायके जाने से नाराज एक युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया। उसने पत्नी को वापस बुलाने की मांग की और आत्महत्या की धमकी दी। पुलिस ने चार घंटे बाद उसकी पत्नी से बात कराकर उसे नीचे उतारा। युवक नशे का आदी है और इसी वजह से उसकी पत्नी मायके चली गई थी।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। नशे में युवक ने हाईबोल्टेज ड्रामा ड्रामा किया। पत्नी के मायके चले जाने से नाराज युवक बिजली के टावर पर चढ़कर पुलिस को खूब छकाया। पत्नी से बात करने पर पुलिस चार घंटे बाद उसे टावर से उतार सकी।

    मल्लावां के ग्राम सथरा मजरा बांसा के कुलदीप यादव की पत्नी संजू यादव एक माह पहले अपने मायके लखनऊ चली गईं थी। स्वजन का कहना है कि पत्नी को फोन कर घर आने की बात कह रहा था। पत्नी आने को तैया र नहीं थी। इस बात से नाराज होकर कुलदीप शनिवार को हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। पत्नी को वापस बुलाने की मांग करने लगा।

    पत्नी के न आने पर टावर से कूदकर आत्महत्या करने की बात कहने लगा। स्वजन के समझाने पर भी टावर से नहीं उतरा तो वह लोगाें ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टावर से उतरने को राजी नहीं हुआ। पुलिस ने उसकी पत्नी से बात कराई और आने की कहने पर नीचे उतरा।

    जैसे पता चला कि पत्नी आज नहीं आएगी तो वह फिर टावर पर चढ़ गया। युवक की हरकत से पुलिस के हाथ- पैर फूल गए। पुलिस को समझाते-समझाते शाम हो गई। जब पता चला पत्नी आ जाएगी।

    तब जाकर वह चार घंटे बाद नीचे उतरा। पिता सुबोध ने बताया कि दो वर्ष पहले बेटे की शादी हुई है। एक वर्ष की बच्ची है। नशे का आदी होने के कारण विवाद होने पर बहू मायके चली गई थी। कोतवाल शिवाकांत पाण्डेय ने बताया कि नशे में युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया था। पत्नी के आने का आश्वासन मिलने पर उतर आया था।