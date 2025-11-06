पैर से लिपटा कोबरा तो युवक ने दांतों से चबाया सांप का फन, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी हैरान

Language
    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:04 PM (IST)

    एक अप्रत्याशित घटना में, एक युवक ने अपने पैर से लिपटे कोबरा सांप का फन दांतों से चबा डाला। रात भर मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, इस घटना ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को भी हैरत में डाल दिया है। 

    जागरण संवाददाता,हरदोई। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सुनते ही चौंक जाएंगे। खेत पर गए युवक के पैर में कोबरा सांप लिपट गया। युवक ने जरा भी देर नहीं की और सांप को पकड़ा। दांतों से उसके फन को चबा डाला। सांप तो मर गया, युवक की जान बच गई। रात भर मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार करने वाले चिकित्सक भी युवक की बात सुनकर हैरान हैं।

    टड़ियावां के ग्राम भड़ायल के मजरा पुष्पताली के पुनीत ने बताया कि चार नवंबर को अपने खेत पर गया था। खेत में उसके पैर में कोबरा सांप लिपट गया। सांप के पैर में लिपटने से पुनीत घबराया नहीं। बिना डरे उसने जहरीले सांप को हाथ से पकड़ लिया। दांतों से फन को चबाकर मार डाला। जैसा की पुनीत का कहना है कि सांप को मारने के बाद उसके पैर में दर्द हुआ,चक्कर आने लगा। घर पहुंचकर स्वजन को जानकारी दी।

    मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती

    स्वजन आनन-फानन में मेडिकल कालेज लेकर आए। जहां पर रात भर उपचार होने के बाद हालत सामान्य होने पर चिकित्सक ने पुनीत को घर भेज दिया। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. शेर सिंह ने बताया कि रात में मरीज को भर्ती किया गया था। सांप काटने की बात कह रहा था। साथ कहना था कि उसने भी सांप को दांत से काटकर मार डाला। सांपों की प्रजाति में कोबरा सबसे जहरीला होता है।

    युवक का यह बहुत जोखिम भरा कदम था. अगर सांप का जहर युवक के मुंह में चला जाता या सांप उसके मुंह में काट लेता तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। फिलहाल इस घटना से न सिर्फ गांव के लोग बल्कि चिकित्सक भी हैरान हैं।