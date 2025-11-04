Language
    प्रेमिका को दूसरे के साथ देखा तो खुद पेट्रोल डालकर लगा ली आग, पुलिस कर रही मामले की जांच

    By Pankaj Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:31 AM (IST)

    हरदोई में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को दूसरे के साथ देखने के बाद खुद को आग लगा ली। पहले उसने आरोप लगाया कि किसी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाई, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसने सच्चाई बताई। युवक ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका को दूसरे युवक के साथ देख लिया था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। रद्देपुरवा मार्ग पर रविवार की शाम पटरी दुकानदार के संदिग्ध परिस्थितियों में घायल होने के सोमवार को फिर नया मामला आ गया।

    संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसे युवक ने पहले तो आग लगाने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने जब पूछताछ की तो बताया कि उसने अपनी प्रेमिका को दूसरे युवक के साथ देख लिया था, तभी खुद आग लगा ली।

    कोतवाली देहात क्षेत्र के बढैयनपुरवा निवासी श्यामबाबू संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हो गए थे, उन्होंने तो गोली मारने का आरोप लगाया था और लखनऊ में उनका उपचार चल रहा है। जैसे ही श्यामबाबू के गोली लगी थी। ठीक उसी तरह से कोेतवाली देहात के ग्राम बरगांवा के राघवेंद्र आग से झुलस गए।

    उनका कहना था कि उनकी बहन टड़ियावां अस्पताल में भर्ती है। वह बहन को खून देकर लौट रहे थे। रास्ते में इटौली पुलिया के पास किसी ने उनके ऊपर पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। राहगीरों ने एंबुलेंस से राघवेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया। पहले वह आग लगाने का आरोप लगाते रहे, लेकिन पुलिस के सामने उन्होंने सच बोला।

    सीओ सिटी अंकित मिश्र ने बताया कि राघवेंद्र का कहना है कि वह गांव की महिला से प्रेम करते हैं। उन्होंने उस महिला को दूसरे के साथ देख लिया था। तभी आग लगा ली। पुलिस कार्रवाई कर रही है।