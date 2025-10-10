लंबी आयु के लिए पत्नी ने रखा था करवा चौथ का व्रत, सड़क हादसे में पति दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, हरदोई। सुहाग की सलामती के लिए दीपिका करवा चौथ का व्रत थी। शुक्रवार की सुबह से तैयारियों में लगी थी। पल भर में उसका सुहाग ही उजड़ गया। हरदोई-सीतापुर मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज की टक्कर से बाइक सवार दीपिका के पति की मौत हो गई। चालक बस लेकर फरार हो गया। हादसे की सूचना से घर में कोहराम मचा गया। पर्व की खुशियों की जगह घर में अब सिसकियां गूंज रही हैं।

देहात कोतवाली के ग्राम चंदीपुरवा के शिवम गुप्ता जीडीसी तिराहे पर मिठाई की दुकान चलाते थे। पत्नी दीपिका करवा चौथ का व्रत थी। शुक्रवार की सुबह सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। शिवम बाइक से सिलेंडर लेने जिंदपीर स्थित एजेंसी पर आ रहे थे।

बाइक के पीछे सिलेंडर बंधा था। हरदोई-सीतापुर मार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज पर पहुंचे थे। उसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे मेें शिवम गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक बस लेकर फरार हो गया।