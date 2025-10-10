Language
    लंबी आयु के लिए पत्नी ने रखा था करवा चौथ का व्रत, सड़क हादसे में पति दर्दनाक मौत

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    कानपुर में करवा चौथ के दिन एक हृदयविदारक घटना हुई। पत्नी ने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु हो गई। राजेश नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए उपहार खरीदने जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है।

    लंबी आयु के लिए पत्नी ने रखा था करवा चौथ का व्रत और पति की सड़क हादसे में मौत।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। सुहाग की सलामती के लिए दीपिका करवा चौथ का व्रत थी। शुक्रवार की सुबह से तैयारियों में लगी थी। पल भर में उसका सुहाग ही उजड़ गया। हरदोई-सीतापुर मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज की टक्कर से बाइक सवार दीपिका के पति की मौत हो गई। चालक बस लेकर फरार हो गया। हादसे की सूचना से घर में कोहराम मचा गया। पर्व की खुशियों की जगह घर में अब सिसकियां गूंज रही हैं।

    देहात कोतवाली के ग्राम चंदीपुरवा के शिवम गुप्ता जीडीसी तिराहे पर मिठाई की दुकान चलाते थे। पत्नी दीपिका करवा चौथ का व्रत थी। शुक्रवार की सुबह सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। शिवम बाइक से सिलेंडर लेने जिंदपीर स्थित एजेंसी पर आ रहे थे।

    बाइक के पीछे सिलेंडर बंधा था। हरदोई-सीतापुर मार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज पर पहुंचे थे। उसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे मेें शिवम गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक बस लेकर फरार हो गया।

    राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिवम को घायलावस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। यहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    हादसे की सूचना पर स्वजन अस्पताल आ गए। शिवम की दो वर्ष पहले दीपिका से शादी हुई थी। अभी संतान नहीं थी। कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। बस को बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।