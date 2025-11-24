सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों से छह लाख की ठगी, नियुक्ति डेट पूछने पर किया गुमराह

संवाद सूत्र, हरपालपुर। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर दो भाइयों से छह लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है।

हरपालपुर के ग्राम शेखपुर के रामकृपाल ने बताया कि गांव के अमर सिंह ने उसके दो बेटों को सेना में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था।

उन्होंने कहा कि उसके मामा सेना में हैं, अपने बेटे को लगवा दिया है। वह अमर सिंह के झांसे में आ गया। अपने बेटे अंकित व साथी पप्पू उर्फ बैरिस्टर के बेटे को नौकरी लगवाने की बात कही थी। तीन लाख रुपये एक व्यक्ति से तय हुए थे।

तीन लाख रुपये नियुक्ति से पहले तथा शेष रुपये नियुक्ति पत्र के बाद मांगे थे। 17 अप्रैल 2023 को शैक्षिक प्रमाण पत्रों के 1.50 लाख रुपये अंकित के पिता व 1.50 लाख आशीष भाई ने दिए थे। 25 अगस्त 2023 को आरोपित ने नियुक्ति पत्र देकर बकाया रुपये मांगे। विश्वास करके बकाया दोनों ने तीन लाख रुपये दे दिए।

28 अगस्त 2023 को स्टेशन हैड क्वार्टर लखनऊ में उपस्थित होना लिखा था। आरोपित दोनों युवकों को लखनऊ लेकर गया। कई घंटे बैठाने के बाद वापस घर लेकर आय और नियुक्ति की तारीख बदलने की बात कही। बई बार नियुक्ति की तारीख पूछी तो टालमटोल करता रहा।