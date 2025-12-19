Language
    हरदोई में 367.9 लाख से बनेगा आईटीआई का अवशेष भवन, मिलेंगी ये विशेष सुविधाएं

    By Ashish Trivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    हरदोई में आईटीआई के अवशेष भवन का निर्माण 367.9 लाख रुपये से किया जाएगा। इससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह प ...और पढ़ें

    367.9 लाख से बनेगा आईटीआई का अवशेष भवन।

    संवाद सूत्र, शाहाबाद। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 367.9 लाख रुपये की लागत से अवशेष भवन का भूमि पूजन गुरुवार को उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी द्वारा मां वीणा वादिनी के समझ दीप प्रज्वलित कर किया गया।

    उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विधानसभा में भी अनेक कार्य करवाए गए हैं, जिसमें आईटीआई का निर्माण व संचालन गर्ल्स इंटर कॉलेज व छात्रावास का निर्माण, राजकीय महाविद्यालय, खेलकूद की सुविधा के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण आदि प्रमुख है। राजकीय महिला महाविद्यालय भी स्वीकृत हो चुका है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

    उन्होंने कहा कि आईटीआई में 12 ट्रेडों की ट्रेनिंग व शिक्षण कार्य प्रारंभ हो चुका है। 4 ट्रेड स्पेशल नारी सशक्तिकरण की मजबूती के लिए छात्राओं और महिलाओं के लिए संचालित की जा रही हैं।

    उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इन सरकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है।

    एसडीएम अंकित तिवारी, नोडल प्रधानाचार्य रोहित श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता प्रदीप पाल, ब्लाक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल पांडे, रंजीत सिंह, रामनाथ त्रिपाठी, गोविंद पाठक, गंगाराम राठौर, वेदराम राजपूत आदि मौजूद रहे।