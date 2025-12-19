हरदोई में 367.9 लाख से बनेगा आईटीआई का अवशेष भवन, मिलेंगी ये विशेष सुविधाएं

संवाद सूत्र, शाहाबाद। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 367.9 लाख रुपये की लागत से अवशेष भवन का भूमि पूजन गुरुवार को उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी द्वारा मां वीणा वादिनी के समझ दीप प्रज्वलित कर किया गया।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विधानसभा में भी अनेक कार्य करवाए गए हैं, जिसमें आईटीआई का निर्माण व संचालन गर्ल्स इंटर कॉलेज व छात्रावास का निर्माण, राजकीय महाविद्यालय, खेलकूद की सुविधा के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण आदि प्रमुख है। राजकीय महिला महाविद्यालय भी स्वीकृत हो चुका है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।