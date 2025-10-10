Language
    साड़ी और सूट में खड़ी महिलाओं को पुलिस ने देखते ही किया गिरफ्तार, सामने आई इनकी हैरान करने वाली करतूत

    By Pankaj Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:31 AM (IST)

    हरदोई पुलिस ने महिलाओं के एक अंतरजनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। छह महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी की सोने की चेन और नकदी बरामद हुई है। ये महिलाएं विभिन्न जिलों से आकर लखनऊ में मिलती थीं, फिर आसपास के जिलों में चोरी करती थीं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। पुलिस ने महिलाओं के अंतरजनपदीय गिरोह का राजफाश किया है। गिरोह में शामिल छह महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने की चेन और रुपये बरामद किए हैं। यह महिलाएं आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और अंबेडकरनगर की रहने वाली हैं, जोकि पहले लखनऊ आती थीं, फिर वहां पर एकत्रित होकर आसपास के जिलों में सोने के जेवर या रुपये चोरी कर फिर घर लौट जातीं।

    तवाली देहात क्षेत्र की महोलिया शिवपार निवासी शशी देवी की 8 अक्टूबर को सोने की चेन चोरी हो गई थी। वह ई-रिक्शे से जा रहीं थीं। उसी पर बैठी महिलाओं ने चेन चोरी की थी, जिसकी शशी ने एफआइआर दर्ज कराई थी। एसपी अशोक कुमार मीणा ने महिलाओं की गिरफ्तारी को टीम लगा रखी थी और गुरुवार को सफलता भी मिल गई।

    थाना प्रभारी कछौना प्रेम सागर ने बताया कि गुरुवार को संदेह के आधार पर छह महिलाओं को कछौना में घूमते पकड़ा गया। पूछताछ में महिलाओं ने अपना नाम आजमगढ़ के थाना रौनापार के बेलकुंडा की सीमा, रसूलपुर की निशा, अंबेडकरनगर के थाना अकबरपुर के बसखारी की संजू, पिछौना की सुनीता गोरखपुर के बारहलगंज की बरखा, देवरिया के थाना गौरी बाजार के अंबारी की मिंता बताया।

    महिला उपनिरीक्षक समीक्षा कटियार को वह कछौना आने का कारण नहीं बता सकीं। कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। उनके पास से चोरी की एक सोने की चेन और 3710 रुपये भी बरामद किए गए।

    थाना प्रभारी के अनुसार यह महिलाएं लखनऊ और आसपास के जिलों में घटनाएं करती थीं, पहले लखनऊ में एकत्रित होती फिर किसी जिले में जाकर महिलाओं के जेवर या रुपया चोरी कर लेतीं। उनके गिरोह में कुछ और सदस्य भी हैं, उनकी भी तलाश हो रही है।