    यूपी के इस जिले के 6689 बाल वैज्ञानिकों ने दिए आइडिया, 6 सर्वश्रेष्ठ मॉडल को मिलेगा ये बड़ा मौका

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:42 AM (IST)

    हरदोई जिले में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत 6689 बाल वैज्ञानिकों ने अपने आइडिया अपलोड किए हैं जिससे जिला प्रदेश में चौथे और देश में आठवें स्थान पर है। विद्यालयों ने आइडिया बॉक्स से श्रेष्ठ आइडिया चुनकर भेजे हैं। चयनित आइडिया को प्रोत्साहन राशि के रूप में दस हजार रुपये मिलेंगे जिससे बाल वैज्ञानिक मॉडल तैयार करेंगे। बेहतर मॉडल को जापान यात्रा का अवसर मिल सकता है।

    हरदोई के 6689 बाल वैज्ञानिकों ने दिए आइडिया।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना केे तहत जनपद से 6689 बाल वैज्ञानिकों ने अपने आइडिया अपलोड किए है। विद्यालय के आइडिया बाक्स में से पांच-पांच श्रेष्ठ आइडिया को चुनकर अपलोड कराया गया है।

    आइडिया अपलोड करने में जिला प्रदेश में चौथे तो देश में आठवें स्थान पर पहुंच गया है। अपलोड आइडिया में बेहतर आइडिया को चयनित कर उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में दस हजार रुपये दिए जाएंगें, जिससे आइडिया के आधार बाल वैज्ञानिक माडल तैयार करेंगे। माडल के बेहतर होने पर उनको जापान यात्रा तक का मौका मिल सकता है।

    इंस्पायर अवार्ड योजना में जनपद से बेहतर माडल चयनित हो, इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुुंद प्रसाद की ओर से एक नया विचार इस पर लगाया गया, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय में एक आइडिया बाक्स बनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने -अपने आइडिया डाले।

    उन आइडिया में से प्रत्येक विद्यालय में गठित शिक्षकों की कमेटी पांच-पांच आइडिया का चयन किया और उनको आनलाइन अपलोड कराया, ताकि जनपद के अधिक से अधिक बाल वैज्ञानिकाें का चयन हो सके।

    मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डा. दिनेश कुमार ने बताया कि नामांकन करने में लखनऊ मंडल के दो जनपद देश में टाप टेन में शामिल हैं। इनमें सातवें स्थान पर जनपद लखनऊ जहां पर 6721 नामांकन हुए है और आठवें नंबर पर जनपद हरदोई है, जहां पर 6689 नामांकन हुए है। देश में प्रथम स्थान पर नामांकन करने में बिहार का मुजफ्फरपुर है, जहां पर 11141 पंजीकरण हुए हैं।

    यह मिलता है योजना से लाभ

    केंद्र सरकार की ओर से इंस्पायर मानक आवर्ड योजना संचालित की जा रही है। इसमें कक्षा आठ से 12 तक विद्यार्थियों से आनलाइन आइडिया मांगें जाते है, उसके बाद उनमें में श्रेष्ठ आइडिया का चयन कर विद्यार्थियों को दस हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशन में माडल तैयार करता है, जिसको जिला स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित करता है।

    जो माडल बेहतर होते हैं, उनको राज्य व केंद्र स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में भी प्रतिभाग करने का मौका मिलता है। देश स्तर पर छह विशेष माडल का चयन किया जाता है, जिनको जापान की यात्रा कराई जाती है, जहां पर विद्यार्थी अपने माडल का प्रदर्शनी करते हैं और जापानी छात्रों के साथ अनुभव साझा करते हैं।

    आइडिया बाक्स से बेहतर आइडिया का चयन किया गया, प्रयास किए गया है कि ऐसे आइडिया अपलोड हो,जिनका चयन हो सके। इसके शिक्षकों व प्रधानाचार्यों ने सहयोग किया। उनके सहयोग से संख्या यहां तक पहुंच सकी।

    बाल मुकुंद प्रसाद, जिला विद्यालय निरीक्षक