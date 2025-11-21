हरदोई में एसपी आवास का घेराव करने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने रोका, हाईवे पर लगाया जाम

जागरण संवाददाता, हरदोई। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत होने के मामले में चालक की गिरफ्तारी न होने से स्वजन का गुस्सा फूट गया। शुक्रवार की दोपहर काफी संख्या में ग्रामीणों के साथ स्वजन एसपी आवास का घेराव करने निकले, भनक लगने पर पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग शुरू कर दी। एसडीएम सदर सुशील मिश्रा व सीओ सिटी अंकित मिश्रा के आश्वासन पर स्वजन व ग्रामीण माने। देहात कोतवाली के ग्राम दनियालगंज के वीरेंद्र गुरुवार की सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे। हरदोई-शाहजहांपुर हाईवे पर ककवाही के पास ट्रैक्टर की टक्कर लगने से मौत हो गई थी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक के विरुद्ध एफआइआर भी दर्ज कर ली थी।