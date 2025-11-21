Language
    हरदोई में एसपी आवास का घेराव करने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने रोका, हाईवे पर लगाया जाम

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:41 PM (IST)

    हरदोई में ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत के बाद चालक की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने एसपी आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम खोला गया।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत होने के मामले में चालक की गिरफ्तारी न होने से स्वजन का गुस्सा फूट गया। शुक्रवार की दोपहर काफी संख्या में ग्रामीणों के साथ स्वजन एसपी आवास का घेराव करने निकले, भनक लगने पर पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया।

    नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग शुरू कर दी। एसडीएम सदर सुशील मिश्रा व सीओ सिटी अंकित मिश्रा के आश्वासन पर स्वजन व ग्रामीण माने।

    देहात कोतवाली के ग्राम दनियालगंज के वीरेंद्र गुरुवार की सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे। हरदोई-शाहजहांपुर हाईवे पर ककवाही के पास ट्रैक्टर की टक्कर लगने से मौत हो गई थी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक के विरुद्ध एफआइआर भी दर्ज कर ली थी।

    पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सिपुर्द कर दिया था। पुलिस ने चालक की गिरफ्तारी नहीं की, इस बात पर स्वजन नाराज थे। पुलिस पर चालक की गिरफ्तारी करने में हीलाहवाली बरतने का आरोप लगाया।

    शुक्रवार की दोपहर काफी संख्या में स्वजन के साथ ग्रामीण एसपी आवास का घेराव करने जा रहे थे। किसी तरह पुलिस को इसकी जानकारी हो गई।

    पुलिस ने हरदोई-शाहजहांपुर मार्ग पर रोका तो स्वजन व ग्रामीण भड़क गए, हाईवे पर जाम लगा चालक की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग शुरू कर दी। सूचना पर एसडीएम सदर ,सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने स्वजन को आश्वासन देकर शांत कराया। आधा घंटे बाद जाम खुल सका।