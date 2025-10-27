दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें सिर्फ नाम भर की दे रहीं सुविधा

जागरण संवाददाता, हरदोई। दीपावली व भाई दूज के बाद अब वापसी की यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली और एनसीआर की ओर जाने वाली ट्रेनों में फिर से भीड़ का दबाव बढ़ गया है। हरदोई स्टेशन से लेकर बड़े जंक्शन तक स्थिति यह है कि सामान्य एवं स्लीपर श्रेणी में सफर करना यात्रियों के लिए चुनौती बन गया है।

हरदोई रेलवे स्टेशन पर बोगियों के बाहर लटकते यात्री और सीट को लेकर जद्दोजहद आम नजारा बनी हुई है। रेलवे प्रशासन ने त्योहार सीजन में अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का दावा जरूर किया, लेकिन यात्रियों का कहना है कि इसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच सका। कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों से काफी अधिक है, जिस कारण यात्रियों ने इन ट्रेनों से दूरी बना ली है। ऐसे में भीड़ का दबाव सिर्फ नियमित ट्रेनों पर ही पड़ रहा है।

फेस्टिवल स्पेशल को यात्री यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जो ट्रेनें चल रही हैं, वे घंटों की देरी से पहुंच रही हैं। देर रात या सुबह-सुबह प्लेटफार्म पर इंतजार करते बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। कई यात्रियों ने बताया कि कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर जनरल डिब्बों का सहारा लेना मजबूरी है, लेकिन यहां हालत इस कदर खराब है कि पांव रखने तक की जगह नहीं बचती।