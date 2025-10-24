त्योहार के बाद हरदोई स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, इस रूट की ट्रेनों में सफर करने में हो रही परेशानी

जागरण संवाददाता, हरदोई। दीपावली और भाई दूज का त्योहार समाप्त होते ही एक बार फिर उत्तर भारत के बड़े शहरों की ओर लौटने वाली यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। शुक्रवार को भी स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली और ट्रेन पर चढ़ने में मारामारी दिखी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरदोई रेलवे स्टेशन पर सोमवार से ही दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम दिशा में जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना अधिक देखने को मिली। स्थिति इतनी भीड़-भाड़ वाली हो गई कि जनरल डिब्बों में तो पांव टिकाना भी मुश्किल हो रहा है।

प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के रुकते ही यात्रियों की होड़ मच जाती है और अंदर घुसने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। त्योहारी सीजन में छुट्टी बिताकर वापस अपनी नौकरी, कारोबार या पढ़ाई पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ के कारण शुक्रवार को भी हरदोई स्टेशन पर सुबह और शाम के समय खासी अव्यवस्था देखने को मिली।

सबसे अधिक दबाव दिल्ली रूट की ट्रेनों पर देखने को मिला है। लंबे सफर वाले यात्री सीट न मिलने के कारण फर्श, गेट और शौचालय के नजदीक तक बैठने को मजबूर हो रहे हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को तो चढ़ने-उतरने में अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हरदोई से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रेल प्रशासन ने दावा किया था कि त्योहारों के समय विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, ताकि यात्रियों को राहत मिले, मगर व्यवहारिक स्तर पर इसका फायदा यात्रियों को पूरी तरह मिलता नहीं दिख रहा। कुछ स्पेशल ट्रेनें मार्ग से निकली भी, मगर भीड़ इतनी अधिक रही कि वे भी ओवरलोड हो गईं। जिन यात्रियों ने आरक्षण करवाने की कोशिश की, उन्हें भी वेटिंग के चलते कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

कई लोग तत्काल टिकट की उम्मीद में रेलवे काउंटरों का चक्कर लगाते दिखे, लेकिन भारी संख्या की वजह से टिकट मिलना लगभग असंभव रहा। स्थानीय यात्री जितेंद्र, मुनेंद्र आदि का कहना है कि हरदोई से दिल्ली की ओर रेल यातायात पहले से ही दबाव में रहता है।