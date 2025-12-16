यूपी के इस जिले में 2.58 करोड़ की लागत से बनेगी सीएचसी, एक लाख की आबादी को होगा सीधा फायदा

जागरण संवाददाता, हरदोई। स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित पछोहा क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। 2.58 करोड़ से अधिक की लागत से भरखनी सीएचसी बनेगी। विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू का प्रयास रंग लाया है। सीएचसी बनने से क्षेत्र की एक लाख की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। कार्यदायी संस्था को बजट हस्तांतरित किया जा चुका है। जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

भरखनी गांव में सीएचसी संचालित है। सीएचसी का भवन जर्जर होने से खंडहर में तब्दील हो चुका है। पहले यहां चिकित्सक बैठते थे। मरीजों को परामर्श व दवाएं मिलतीं थी। क्षेत्र के करीब 50 गांवों की करीब एक लाख की आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रहीं है। क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य ही कहें,देखरेख के अभाव में सीएचसी का भवन जर्जर होनेे खंडहर में तब्दील हो गया। यहां चिकित्सक व स्टाफ का आना भी बंद हो गया।

ऐसे में क्षेत्र के लोगों को झोलाछापों के सहारे हैं। वहीं गर्भवतियों को प्रसव के लिए पाली- शाहाबाद की दौड़ लगानी पड़ रही है। ऐसे में शाहाबाद- पाली पहुंचने में देर होने पर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को देखते हुए सीएचसी के निर्माण के लिए प्रयास शुरू किए। इसके लिए कई वर्षों से पत्राचार कर रहे थे।