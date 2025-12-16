यूपी के इस जिले में 2.58 करोड़ की लागत से बनेगी सीएचसी, एक लाख की आबादी को होगा सीधा फायदा
हरदोई के पछोहा क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। 2.58 करोड़ की लागत से भरखनी सीएचसी का निर्माण होगा, जिससे लगभग एक लाख लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुवि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित पछोहा क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। 2.58 करोड़ से अधिक की लागत से भरखनी सीएचसी बनेगी। विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू का प्रयास रंग लाया है। सीएचसी बनने से क्षेत्र की एक लाख की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। कार्यदायी संस्था को बजट हस्तांतरित किया जा चुका है। जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
भरखनी गांव में सीएचसी संचालित है। सीएचसी का भवन जर्जर होने से खंडहर में तब्दील हो चुका है। पहले यहां चिकित्सक बैठते थे। मरीजों को परामर्श व दवाएं मिलतीं थी। क्षेत्र के करीब 50 गांवों की करीब एक लाख की आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रहीं है। क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य ही कहें,देखरेख के अभाव में सीएचसी का भवन जर्जर होनेे खंडहर में तब्दील हो गया। यहां चिकित्सक व स्टाफ का आना भी बंद हो गया।
ऐसे में क्षेत्र के लोगों को झोलाछापों के सहारे हैं। वहीं गर्भवतियों को प्रसव के लिए पाली- शाहाबाद की दौड़ लगानी पड़ रही है। ऐसे में शाहाबाद- पाली पहुंचने में देर होने पर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को देखते हुए सीएचसी के निर्माण के लिए प्रयास शुरू किए। इसके लिए कई वर्षों से पत्राचार कर रहे थे।
आखिरकार विधायक का प्रयास रंग लाया। सीएचसी के नए भवन की शासन से स्वीकृति मिलने से लोगों का सपना पूरा हो गया। शासन से सीएचसी के निर्माण के लिए 2 करोड़ 58 लाख 90 हजार रुपये स्वीकृत हुआ है। उत्तरप्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ संस्था नामित हो चुकी है। 2.42 करोड़ रुपये निर्माण के लिए प्राप्त हो चुका है। जनवरी में निर्माण शुरू हो जाएगा। सीएचसी बनने के बाद लोगों की दिक्कतें दूर होंगी।
सीएचसी के निर्माण के लिए संस्था को धन हस्तांतरित कर दिया गया है। शीघ्र ही भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। समयावधि में भवन का निर्माण पूरा कराने का प्रयास करूंगा। -डा. भवनाथ पांडेय,सीएमओ,हरदोई
पछोहा क्षेत्र की एक लाख की आबादी को स्वास्थ्य संबंधी अत्याधिक समस्याएं थी। भरखनी सीएचसी के नए भवन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रही थी। जिसकी स्वीकृति हो जाने से इस क्षेत्र में अब चिकित्सा व्यवस्थाएं बेहतर हो सकेंगी और सभी को समय पर इलाज उपलब्ध हो जाएगा। -माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू,विधायक सवायजपुर
