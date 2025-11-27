हरदोई में सड़क के किनारे खड़े ट्रक में बाइक घुसी, युवक की मौत; हरियावां चीनी मिल के पास हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, हरदोई। सड़क के किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। हरियावां चीनी मिल के पास बुधवार रात सड़क के किनारे खड़े गन्ने से भरे ट्रक में बाइक अनियंत्रित जा घुसी। हेलमेट न लगाए होने से बाइक सवार की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मझिला के ग्राम रेवरी के अवनीश मजदूरी करते थे। बुधवार की शाम अवनीश बाइक से पिहानी से हरदोई तरफ आ रहे थे। हरियावां चीनी मिल के पास सड़क के किनारे खड़े गन्ने से भरे ट्रक में बाइक अनियंत्रित होकर पीछे से जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अवनीश हेलमेट नहीं लगाए थे। सिर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गए।