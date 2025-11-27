Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई में सड़क के किनारे खड़े ट्रक में बाइक घुसी, युवक की मौत; हरियावां चीनी मिल के पास हुआ हादसा

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हरियावां चीनी मिल के नजदीक एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जब उसकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरदोई। सड़क के किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। हरियावां चीनी मिल के पास बुधवार रात सड़क के किनारे खड़े गन्ने से भरे ट्रक में बाइक अनियंत्रित जा घुसी। हेलमेट न लगाए होने से बाइक सवार की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मझिला के ग्राम रेवरी के अवनीश मजदूरी करते थे। बुधवार की शाम अवनीश बाइक से पिहानी से हरदोई तरफ आ रहे थे। हरियावां चीनी मिल के पास सड़क के किनारे खड़े गन्ने से भरे ट्रक में बाइक अनियंत्रित होकर पीछे से जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अवनीश हेलमेट नहीं लगाए थे। सिर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

    राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से मेडिकल कालेज अस्पताल भिजवाया। यहां देर रात अवनीश ने दम तोड़ दिया। जानकारी होने पर अवनीश के स्वजन अस्पताल आ गए। मृतक के भाई वीरेंद्र ने इमरजेंसी कक्ष के चिकित्सक पर हेडइंजरी होने के बाद भी लखनऊ रेफर न करने का आरोप लगाया। सीएमएस से शिकायत की। अवनीश अविवाहित थे। सीएमएस डॉ.चंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।