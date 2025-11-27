हरदोई में सड़क के किनारे खड़े ट्रक में बाइक घुसी, युवक की मौत; हरियावां चीनी मिल के पास हुआ हादसा
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हरियावां चीनी मिल के नजदीक एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जब उसकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। सड़क के किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। हरियावां चीनी मिल के पास बुधवार रात सड़क के किनारे खड़े गन्ने से भरे ट्रक में बाइक अनियंत्रित जा घुसी। हेलमेट न लगाए होने से बाइक सवार की मौत हो गई।
मझिला के ग्राम रेवरी के अवनीश मजदूरी करते थे। बुधवार की शाम अवनीश बाइक से पिहानी से हरदोई तरफ आ रहे थे। हरियावां चीनी मिल के पास सड़क के किनारे खड़े गन्ने से भरे ट्रक में बाइक अनियंत्रित होकर पीछे से जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अवनीश हेलमेट नहीं लगाए थे। सिर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से मेडिकल कालेज अस्पताल भिजवाया। यहां देर रात अवनीश ने दम तोड़ दिया। जानकारी होने पर अवनीश के स्वजन अस्पताल आ गए। मृतक के भाई वीरेंद्र ने इमरजेंसी कक्ष के चिकित्सक पर हेडइंजरी होने के बाद भी लखनऊ रेफर न करने का आरोप लगाया। सीएमएस से शिकायत की। अवनीश अविवाहित थे। सीएमएस डॉ.चंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।