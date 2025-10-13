हरदोई में वादी दिवस पर SP के सामने हाजिर होंगे पुलिसकर्मी और फरियादी, मामले की हकीकत आएगी सामने
हरदोई में वादी दिवस पर पुलिस अधीक्षक के सामने पुलिसकर्मी और फरियादी पेश होंगे। इसका उद्देश्य लंबित मामलों की सच्चाई जानना है। एसपी स्वयं मामलों की समीक्षा करेंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। फरियादियों को सीधे शिकायत करने का मौका मिलेगा, जिससे त्वरित न्याय की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। अब न तो पुलिस गलत जांच आख्या दे पाएगी, न ही फरियादी झूठा आरोप लगा सकेंगे। एक दूसरे पर आरोप लगाने वालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने एक नई पहल शुरू की है, जो फरियादी पुलिस पर गलत जांच करने का आरोप लगा रहे होंगे, ऐसे लोगों को बुधवार को बुलाकर उनका जांच करने वाले पुलिस कर्मी से आमना सामना कराया जाएगा। एसपी ने इसे वादी दिवस का नाम दिया है। इस नई व्यवस्था से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर रोजाना 80 से 120 फरियादी आते हैं। कुछ थाने होकर आते तो बहुत से सीधे चले आते हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक जांच का आदेश देते। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, कि एसपी के आदेश पर हुई जांच में भी पुलिस कर्मी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए एसपी से फिर शिकायत करने आते हैं।
ऐसे ही लोगों के लिए एसपी ने बुधवार को वादी दिवस बनाया है, जिसकी एक मुहर भी बना दी गई है। एसपी ने बताया कि जिस व्यक्ति को जांच पर भरोसा नहीं होगा। या फिर पुलिस कर्मी पर आरोप लगा रहा होगा, उसे बुधवार को बुलाने के साथ ही जांच करने वाले पुलिस कर्मी को भी बुलाया जाएगा। दोनों का आमना सामना होगा और अपनी अपनी बात कहेंगे, जिससे हकीकत सामने आ जाएगी।
एसपी ने बताया कि सोमवार से इसकी शुरुआत हो गई है और पहले दिन ही पांच प्रकरण वादी दिवस के लिए रखे गए हैं। उम्मीद है कि इसका पुलिस कर्मियों और पब्लिक दोनों को लाभ मिलेगा। एक दूसरे पर गलत आरोप नहीं लगा सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।