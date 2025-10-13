हरदोई में वादी दिवस पर SP के सामने हाजिर होंगे पुलिसकर्मी और फरियादी, मामले की हकीकत आएगी सामने

जागरण संवाददाता, हरदोई। अब न तो पुलिस गलत जांच आख्या दे पाएगी, न ही फरियादी झूठा आरोप लगा सकेंगे। एक दूसरे पर आरोप लगाने वालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने एक नई पहल शुरू की है, जो फरियादी पुलिस पर गलत जांच करने का आरोप लगा रहे होंगे, ऐसे लोगों को बुधवार को बुलाकर उनका जांच करने वाले पुलिस कर्मी से आमना सामना कराया जाएगा। एसपी ने इसे वादी दिवस का नाम दिया है। इस नई व्यवस्था से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर रोजाना 80 से 120 फरियादी आते हैं। कुछ थाने होकर आते तो बहुत से सीधे चले आते हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक जांच का आदेश देते। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, कि एसपी के आदेश पर हुई जांच में भी पुलिस कर्मी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए एसपी से फिर शिकायत करने आते हैं।

ऐसे ही लोगों के लिए एसपी ने बुधवार को वादी दिवस बनाया है, जिसकी एक मुहर भी बना दी गई है। एसपी ने बताया कि जिस व्यक्ति को जांच पर भरोसा नहीं होगा। या फिर पुलिस कर्मी पर आरोप लगा रहा होगा, उसे बुधवार को बुलाने के साथ ही जांच करने वाले पुलिस कर्मी को भी बुलाया जाएगा। दोनों का आमना सामना होगा और अपनी अपनी बात कहेंगे, जिससे हकीकत सामने आ जाएगी।