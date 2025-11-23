Language
    SIR के लिए घर-घर दस्तक दे रहे अधिकारी, दिन-रात हो रहा डिजिटाइजेशन

    By Pankaj Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:42 PM (IST)

    हरदोई में एसआईआर के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी घर-घर जाकर पत्रक जमा करा रहे हैं और डिजिटाइजेशन सुनिश्चित कर रहे हैं। विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र मतदाता 2025 की मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। एसआइआर में आठ विधान सभा क्षेत्रों के 30,16,566 मतदाताओं में से सभी पात्र मतदाताओं के पत्रक भरकर उनका डिजिटाइजेशन होना है, जिस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हर मतदाता तक सही जानकारी पहुँचे, हर नाम सही तरीके से दर्ज हो।

    इसी संकल्प को लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान धीरे धीरे जन आंदोलन में बदल गया है। पत्रकों का वितरण हो चुका है। मतदाताओं को सही जानकारी भरकर उन्हें जमा करना था, लेकिन कुछ बीएलओ धीमे हैं तो बहुत से मतदाता ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए अधिकारी खुद मैदान में उतर आए हैं।

    जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी खुद पत्रकों को जमा कराने से लेकर उनका डिजिटाइजेशन करा रहे हैं। सदर में पत्रक जमा करने की काफी धीमी गति है, तो एसडीएम खुद घर घर दस्तक देकर पत्रकों को जमा करा रहे हैं।

    जिला प्रशासन मतदाता सूची सुधार को लेकर इस कदर गंभीर है कि एसआइआर पत्रक जमा कराने का काम अब केवल मतदाताओं या बीएलओ तक सीमित नहीं रहा। जिलाधिकारी अनुनय झा स्वयं एडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी और सभी एसडीएमों के साथ फील्ड में उतर आए हैं।

    जहां पत्रक नहीं लौटे, वहां अधिकारी खुद घर-घर दस्तक दे रहे हैं, लोगों से फार्म भरवाकर तत्काल बीएलओ को सौंप रहे हैं और मौके पर ही डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा करा रहे हैं। रविवार को जिले भर में नगर से लेकर सुदूर गांवों तक विशेष शिविर लगाए गए।

    हर केंद्र पर बीएलओ और कंप्यूटर जानकार की टीम बिना रुके काम करती रही। लक्ष्य था, एक भी पत्रक छूटना नहीं चाहिए। डिजिटाइजेशन की रफ्तार को गति देने के लिए एसडीएम खुद कर्मचारियों के साथ तहसीलों में जुटे हैं।। विधानसभाओं की बात करें तो गोपामऊ सबसे आगे चल रही है। उसके बाद शाहाबाद, सवायजपुर, बालामऊ, सांडी और संडीला का नंबर है।

    हरदोई सदर सीट फिलहाल सबसे पीछे है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि लगातार विशेष अभियान चलाकर इसकी रफ्तार भी तेज़ की जा रही है।यह अभियान अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मतदाताओं और सरकार के बीच भरोसे की एक मजबूत कड़ी बनता जा रहा है। लक्ष्य स्पष्ट है, लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी, मतदाता सूची, बिना त्रुटि और पूरी सटीकता के तैयार हो।

    मतदाता छूटना नहीं चाहिए… सभी एसआईआर पत्रक समय से जमा कराइए: डीएम

    मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में और तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी अनुनय झा ने सभी मतदाताओं से एक भावनात्मक व महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा कि पत्रक सभी लोग ध्यानपूर्वक भरकर समय से अपने बीएलओ को अवश्य जमा करें, ताकि कोई भी योग्य मतदाता वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए।

    बीएलओ घर-घर से पत्रक ले रहे हैं। बीएलओ के साथ लगाए गए कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और अधिकारी युद्धस्तर पर डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया तभी सफल होगी, जब हर मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझे और समय पर अपना भरा हुआ पत्रक वापस कर दे।

    उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम गांव-गांव, मुहल्ला-मुहल्ला पहुंचकर आपका डेटा सही तरीके से डिजिटाइज कर रही है। लेकिन यह काम तभी पूरा होगा, जब आप अपना पत्रक बीएलओ को समय पर वापस करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2025 की मतदाता सूची में एक भी योग्य मतदाता छूटे नहीं। इसलिए आप सभी से विनम्र अपील है। पना नागरिक कर्तव्य निभाएं और पत्रक अवश्य जमा कराएं।